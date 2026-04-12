Aastaid müügimehena töötanud Birger Aavik: inimestel on õigus kaubanduskeskuses sinust mööda vaadata

Kümmekond aastat müügimehena töötanud Birger Aavik ütles saates "Hommik Anuga", et müüki tehes ei ole edukas ainult see, kes oskab head müügitehnikat, vaid võti on see, et sa pead põhimõtteliselt ideaaljuhul inimesele elumuutva kogemuse andma.

Praegu rahvusvahelise firma müügidirektori ja müügikoolitajana töötav Birger Aavik sõnas, et müük ise ei ole halb asi, aga müügimeeste halb maine on välja teenitud. "Müügimeeste maine on abitute, hädaliste, pealetükkivate ja oskamatute müüjate poolt ära rikutud, võib öelda, et kõik müügimehed ei ole ühesugused ja iga inimene ei peakski müügis olema."

"Kui sa oled müüja, siis sa pead aru saama ja arvestama sellega, et kui klient ei taha sinuga rääkida, siis see on tema inimõigus, tal on õigus kaubanduskeskuses sinust mööda vaadata nagu tühjast kohast, tal on õigus sulle mitte "Tere" vastu öelda, tal on õigus sulle mitte naerata, tal on õigus sind mitte kuulama jääda ja see on see, millega üks hea müügimees peab arvestama," ütles Aavik ja lisas, et selle peale ei tohiks solvuda ega seda isiklikult võtta.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Müüki tehes ei ole edukas ainult see, kes oskab head müügitehnikat, vaid võti on see, et sa pead põhimõtteliselt ideaaljuhul sellele inimesele elumuutva kogemuse andma," ütles ta ja nentis, et oluline on ka lai silmaring. "Sa pead olema huvitav ja teatud intelligentsusetasemega, sa suudad olla kameeleon, et selle inimese jaoks olulistel teemadel kaasa rääkida."

Kinnisvaramaakler ja müügikoolitaja Rannar Remmelgas mainis, et väga hea müügimees ei võtagi seda kõike isiklikult. "Ta saab aru, et tema ei saa seda inimest muuta, aga ta saab iseenda käitumist muuta, seega ta saab järgmist inimest kõnetada veelgi parema tujuga," selgitas ta ja lisas, et üks oluline põhimõte on ka see, et kliendil on alati õigus. "Kui ta ütleb, et see toode, mida sa pakud, on kehv, siis tal on õigus selleks, sellega peab lihtsalt nõustuma, midagi pole teha."

Remmelgas tõi välja, et tema rekord oli ühe kuu jooksul suurfirmale 1500 klienti juurde tuua. "Ehk siis kuskil 70-80 inimest päevas," ütles ta ja lisas, et tema eesmärk on olla soe inimene. "Saada aru, kui kiiresti hetkel mõne inimese süda tuksub ning kus ta endaga on."