ETV2 teemaõhtu on pühendatud Rita Raavele

Erisaade "Siin ja praegu. Rita Raave" (1998)

ETV2 eetris 12. aprillil kell 19.30

Jüri Aarma külaliseks on Vanalinnastuudio näitleja Rita Raave. Režissöör Kalev Lepik.

Lavastus "Atentaat" (1999)

ETV2 eetris 12. aprillil kell 20.35

Eesti Draamateater esitab: Andrus Kivirähk "Atentaat"; põnev lugu täis sooja huumorit, allegooriat ja rahvalikku filosoofiat modernses käsitluses; Lavastaja Hendrik Toompere jr., lavakujundus Ene-Liis Semper, lavakostüüm Ene-Liis Semper; esietendus Eesti Draamateatri suures saalis 20.aprillil 1997; salvestatud 06.01.1999

Telelavastus "Lunastus" (2000)

ETV2 eetris 12. aprillil kell 22.30

Kui ekstsentriline naiskunstnik oma meesmodelli tapmises süüdistatuna vangi mõistetakse, satub tema 17-aastane tütar internaati. Tütarlaste internaadi askeetlikus keskkonnas löövad peagi välja uued pinged Sanna ja tema toanaabri Anni vahel, mille põhjustajaks on peaasjalikult samas töötav tagasihoidlik Pesu-Toni. Lisaks välismaailma küllalt karmidele piirangutele tuleb noortel tulla toime ka iseenese tärkava, esialgu määratlemata ja hirmutava seksuaalsusega. Sanna ei suuda eluga uues keskkonnas kohaneda, teda painavad endiselt mälupildid lapsepõlvest ja emalt päritud hirmud. Viimastest vabanemiseks astub tüdruk drastilise sammu... Retromaigulised olustikudetailid annavad loole ajas tagasivaatava perspektiivi - kõik me pärineme oma lapsepõlvest. Kas tuleb aga kõigil oma vanemate pattude lunastamiseks maksta nii karmi hinda?

Autor Mare Raidma. Lavastus valmis Eesti Televisiooni ja Faama Filmi koostöös.