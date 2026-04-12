X!

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Rita Raavele

Rita Raave
Rita Raave
6. aprillil tähistas Rita Raave oma 75. sünnipäeva. Sel puhul toob ka ETV2 teemaõhtu vaatajate ette ühe erisaate ja kaks lavastust mõnekümne aasta tagant.

Erisaade "Siin ja praegu. Rita Raave" (1998)
ETV2 eetris 12. aprillil kell 19.30

Jüri Aarma külaliseks on Vanalinnastuudio näitleja Rita Raave. Režissöör Kalev Lepik.

Lavastus "Atentaat" (1999)
ETV2 eetris 12. aprillil kell 20.35

Eesti Draamateater esitab: Andrus Kivirähk "Atentaat"; põnev lugu täis sooja huumorit, allegooriat ja rahvalikku filosoofiat modernses käsitluses; Lavastaja Hendrik Toompere jr., lavakujundus Ene-Liis Semper, lavakostüüm Ene-Liis Semper; esietendus Eesti Draamateatri suures saalis 20.aprillil 1997; salvestatud 06.01.1999

Telelavastus "Lunastus" (2000)
ETV2 eetris 12. aprillil kell 22.30

Kui ekstsentriline naiskunstnik oma meesmodelli tapmises süüdistatuna vangi mõistetakse, satub tema 17-aastane tütar internaati. Tütarlaste internaadi askeetlikus keskkonnas löövad peagi välja uued pinged Sanna ja tema toanaabri Anni vahel, mille põhjustajaks on peaasjalikult samas töötav tagasihoidlik Pesu-Toni. Lisaks välismaailma küllalt karmidele piirangutele tuleb noortel tulla toime ka iseenese tärkava, esialgu määratlemata ja hirmutava seksuaalsusega. Sanna ei suuda eluga uues keskkonnas kohaneda, teda painavad endiselt mälupildid lapsepõlvest ja emalt päritud hirmud. Viimastest vabanemiseks astub tüdruk drastilise sammu... Retromaigulised olustikudetailid annavad loole ajas tagasivaatava perspektiivi - kõik me pärineme oma lapsepõlvest. Kas tuleb aga kõigil oma vanemate pattude lunastamiseks maksta nii karmi hinda?

Autor Mare Raidma. Lavastus valmis Eesti Televisiooni ja Faama Filmi koostöös.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

Eurovisiooniks valmis!

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

10.04

Tartu koolipoisid teenivad raha taarakulleritena

11.04

Cristopher Rajaveer: reisimine pole lihtsalt see, et näed, mis teises riigis on

11.04

Rauno Pehka: NBA-sse saamine polegi alati nii keeruline, kui see tundub

09.04

Liina Raud: olen öelnud oma eelmisele elule head ööd, mitte head aega

11.04

ETV-s alustab Milderite pereseiklus Marokos

03.08

Elmar Lepp: tuim rahateenimine pole mind kunagi ahvatlenud

06.04

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

08.04

Ilmaveere peakokk: korralikus maamehe panniroas peavad olema suured tükid

11.04

Raadio 2 toob kuulajateni Tallinn Music Weeki Aafrika õhtu

10.04

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Pluuto

