ETV2 teemaõhtu on pühendatud Raivo Trassi 80. sünniaastapäevale

Kell 19.45 "Tähelaev: Raivo Trass"

Kui stuudiokülaliseks on Raivo Trass, pole teatrimaailma vaja juurde mõelda – tal on see alati põues, täpsemalt südames. Näitleja, lavastaja, teatrijuht ja pedagoog – iga amet annab kuhjaga põhjusi, et hüüatada: "Tere tulemast, Teatri Mees!".

Saatejuht Mati Talvik, režissöör Kalev Lepik.

Kell 21.00 "Võlausaldajad"

A. Strindberg/M. Kalmet, "Võlausaldajad" Linnateater

Tragikomöödia ühes vaatuses. Osades Piret Kalda, Allan Noormets, Kalev Tammin, Raivo Trass. Lavastaja Madis Kalmet, kunstnik Toomas Hõrak, muusika Rauno Remme, rootsi keelest tõlkinud Ülev Aaloe.

Kell 22.55 "Ära jäta mind maha"

Komöödia võõrandunud tunnetest mikrorajoonis. Satiiriline teravik on suunatud nende tendentside vastu, mis püüavad kõiki inimesi ühtmoodi mõtlema ja tundma panna. Mängivad Eve Kivi, Eili Sild, Raivo Trass, Arvo Kukumägi, Raimo Aas, Tõnu Oja, Arthur Espinosa, Kirsti Ruben, Rait Killandi.