ETV2 teemaõhtu on pühendatud Raivo Trassi 80. sünniaastapäevale

12. märtsil möödus 80. aastat näitleja, lavastaja ja teatripedagoogi Raivo Trassi sünnist. ETV2 toob sel puhul tele-ekraanile Raivo Trassi arhiivipärlid.

Kell 19.45 "Tähelaev: Raivo Trass" 

Kui stuudiokülaliseks on Raivo Trass, pole teatrimaailma vaja juurde mõelda – tal on see alati põues, täpsemalt südames. Näitleja, lavastaja, teatrijuht ja pedagoog – iga amet annab kuhjaga põhjusi, et hüüatada: "Tere tulemast, Teatri Mees!".

Saatejuht Mati Talvik, režissöör Kalev Lepik.

Kell 21.00 "Võlausaldajad"

A. Strindberg/M. Kalmet, "Võlausaldajad" Linnateater

Tragikomöödia ühes vaatuses. Osades Piret Kalda, Allan Noormets, Kalev Tammin, Raivo Trass. Lavastaja Madis Kalmet, kunstnik Toomas Hõrak, muusika Rauno Remme, rootsi keelest tõlkinud Ülev Aaloe.

Kell 22.55 "Ära jäta mind maha"

Komöödia võõrandunud tunnetest mikrorajoonis. Satiiriline teravik on suunatud nende tendentside vastu, mis püüavad kõiki inimesi ühtmoodi mõtlema ja tundma panna. Mängivad Eve Kivi, Eili Sild, Raivo Trass, Arvo Kukumägi, Raimo Aas, Tõnu Oja, Arthur Espinosa, Kirsti Ruben, Rait Killandi.

LOETUMAD LOOD

14.03

Stig Rästa: Eurovisiooni võitmiseks on sel aastal päris head võimalused

10:37

Max Õispuu: Kermo Murel on Saku ossi karakter

11:11

Volmer: vahetan kostüümi ja haige põlvega vanast peerust saab rokistaar Hardi

13.03

Vaata Vikerraadio e-etteütluse korrektset teksti

14.03

Eia Uus: eestikeelset "armastust" nii lihtsalt tuulde ei loobi

13.03

Vikerraadio e-etteütlusele esitati 8451 etteütlust

16.09

Kirjanik Margus Karu lahkumise taga oli sügav depressioon

13.03

Linnar Looris: isegi mehed ei jää enam teatris balletti vaadates magama

12.03

Anna Pihl: kui kedagi oli lävepakul vaja maha joosta, siis saadeti mind

10.03

Perega Dubais puhanud Viinalass: kogesin esimest korda elus sõjaohtu

