ETV2 teemaõhtu on pühendatud Grigori Kromanovile

Kell 19.30 "Viimne reliikvia"

"Liivimaa parim ratsutaja" Hans von Risbiter tutvub ratsaretkel kauni Agnes von Mönnikhuseniga. Kirik on lahkesti nõus nad paari panema, kui saab endale Risbiterite perekonna valduses oleva Püha Brigitta säilmetega reliikvia. Verepulmaks muutunud pulmapeolt päästab Agnese mitte tema tulevane abikaasa, vaid hoopis vaba mees Gabriel. Peagi on nende kannul klooster, Ivo Schenkenbergi kõrilõikajad ja pruudi suguvõsa. Ülejäänu, nagu teada, on ajalugu.

16. sajandil Liivi sõja päevil toimuva ajaloolise seiklusfilmi sündmustik, lausungid ja laulud on kinnistunud Eesti rahva meelde ning keelde. Stsenaariumi kirjutas Eduard Bornhöhe jutustuse "Vürst Gabriel" ainetel Arvo Valton, režissöör Grigori Kromanov, operaator Jüri Garšnek, kunstnik Rein Raamat, laulusõnade autor Paul-Eerik Rummo, heliloojad Uno Naissoo ja Tõnu Naissoo, laulude esitaja Peeter Tooma, filmi toimetaja Lennart Meri, tootmisjuht Raimond Felt. Tähtsamates osades Aleksandr Goloborodko, Ingrida Andrina, Elsa Radzina, Rolan Bõkov, Eve Kivi, Raivo Trass, Uldis Vazdiks, Peeter Jakobi, Karl Kalkun. Film taastati 2002. aastal. Film on kirjeldustõlkega.

Kell 21.00 "Griša. Portreesaade Grigori Kromanovist"

Filmi- ja teatrilavastaja Grigori Kromanovi loomingulise ning psühholoogilise portree on tema omaste, kursusekaaslaste, sõprade ja kolleegide, vastaste ning kaasvõitlejate intervjuudest ja filmikatkenditest kokku lõiganud Jüri Sillart.

Kell 22.25 "Hukkunud Alpinisti hotell"

Vendade Strugatskite teose ainetel valminud teaduslik-fantastiline põnevusfilm inimeste kohtumisest tulnukatega teiselt planeedilt. Režissöör Grigori Kromanov, operaator Jüri Sillart, kunstnik Tõnu Virve, helilooja Sven Grünberg. Osades Uldis Pucitis, Jüri Järvet, Lembit Peterson, Mikk Mikiver, Karlis Sebris, Irena Kriauzaite, Sulev Luik, Tiit Härm, Nijole Ozelyte, Kaarin Raid.