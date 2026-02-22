Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad vabariigi aastapäeva

Rahvusringhäälingu kanalid toovad vabariigi aastapäeva pidustused kodudesse Eesti ja üle maailma. Kultuuri ja erilisi kohtumisi jagub tele- ja raadiokanalitesse läbi 24. veebruari.

Iseseisvuspäeva eelõhtul toovad ETV ja ETV2 Tartust vaatajateni peaministri aastapäevakõne – ETV2 ekraanil on kõne koos eesti viipekeele tõlkega kell 19.30, ETVs kell 20.30. Ka esmaspäeva "Plekktrumm" on mõtetega juba 24. veebruaris, Joonas Hellerma külaliseks on aastapäeva etenduse lavastaja Priit Võigemast.

24. veebruari otseülekanded

Aastapäeva tähtsündmuseid vahendavad ERR-i kanalid hommikusest riigilipu heiskamisest pidulike kohtumisteni Estonias. Ülekannete kese koondub ETVsse, presidendi kõnest ja kontsertetendusest saab osa ka raadio vahendusel. Veebis vahendab kõiki päevasündmuseid ERR-i portaal, ülekandeid näeb otse ja järele ka Jupiteris.

Pidulik riigilipu heiskamine Pika Hermanni torni

Kell 7.30 ETV, ETV2 (eesti viipekeeles) ja ETV+

Kuberneri aias toimuval sündmusel peab kõne Riigikogu esimees Lauri Hussar. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. ETVs juhatab päeva sisse Merilin Pärli.

Pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile

Kell 9 ETV ja ETV+

Tseremoonia Tallinnas Vabaduse väljakul, sündmust kommenteerib ETV-s Andres Kuusk.

Oikumeeniline jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus

Kell 10.15 ETV

Oikumeenilisel jumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus teenib EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Kaitseväe paraad Vabaduse väljakul

Kell 11.55 ETV ja ETV+

Paraadi võtab vastu president Alar Karis ja paraadi juhatab kindralleitnant Andrus Merilo. Sündmust kommenteerivad ETV-s Andres Kuusk ja kolonelleitnant Mattias Puusepp.

Aastapäeva vastuvõtu saatejuhid Margus Saar, Laura Kalam ja Taavi Eilat Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Vabariigi aastapäeva peoõhtu Estonias

Kell 17.30, jätkub kell 19.10 ja kell 21.20 ETV

Aastapäeva peoõhtule Estonias on kutsutud ligi tuhat külalist, külalistega vestlevad Laura Kalam, Taavi Eilat ja Margus Saar. Presidendipaari tervitustseremoonia toimub Valges saalis ja koosviibimine jätkub pärast etendust Tallinna Politseiorkestri ja solistide esituste saatel.

ETV+ vahendab sündmust kell 17.30 algava piduliku stuudiosaatega, saatejuhid on Viktor Marvin ja Julia Leva, reporterid Andrei Titov ja Julia Rostok.

President Alar Karise kõne

Kell 18 ETV, ETV2 (eesti viipekeeles), ETV+, Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio 4

Vabariigi aastapäeva kontsert

Kell 18.30 ETV (kirjeldustõlkega), ETV2 (eesti viipekeeles), ETV+, Vikerraadio, Klassikaraadio

Aastapäeva eriprogramm telekanalites

Vabariigi aastapäeva kavast leiab mitmeid maiuspalasid kodumaise kultuuri austajatele.

"O2"

Kell 13.15 ETV

Spioonipõnevik Eesti luurajast, kes peab paljastama Nõukogude Venemaa topeltagendi. 1939. aasta augustis langeb Eesti Nõukogude-suunalise luure ülem salamõrva ohvriks. Vandenõu taga näib olevat keegi tema viiest alluvast. Reeturit asub jahtima luureohvitser Feliks Kangur.

Mängufilm "O2" Autor/allikas: pressimaterjal

Režissöör Margus Paju, osades Priit Võigemast, Kaspars Znotinš, Agnese Cirule, Elmo Nüganen, Johan Kristjan Aimla, Doris Tislar, Rein Oja, Indrek Ojari, Tambet Tuisk, Hele Kõrve, Alo Kõrve, Pääru Oja jpt.

"Vehkleja"

Kell 13.35 ETV+

Eesti sportlase ja treeneri Endel Nelise (1925-1993) elulool põhinev mängufilm. 1952. aastal saabub Haapsallu kehalise kasvatuse õpetajaks introvertne meistersportlane Leningradist. Vaatamata koolidirektori vastuseisule hakkab ta lastele vehklemist õpetama.

Režissöör Klaus Härö, osades Märt Avandi, Ursula Ratasepp, Hendrik Toompere, Jaak Prints, Kirill Käro, Lembit Ulfsak jt.

"Eesti tänab 2026. Riiklike teenetemärkide üleandmine"

Kell 15 ETV

Eesti Vabariik tänab iseseisvuspäeva puhul teenetemärkidega inimesi, kes oma töö ja pühendumisega on aidanud Eestil saada suuremaks ning paremaks. Sel aastal pälvis riigi teenetemärgi 203 inimest, keda president Alar Karis tunnustas 14. veebruaril Rakvere uues Ukuaru muusikamajas.

"Aaviku aasta"

Kell 16.40 ETV

Hans Christian Aavikul on olnud väga kirev ja uhke aasta, täis mitmeid kõrgetasemelisi tunnustusi ja kontserte maailmakuulsates saalides. Andekas viiuldaja võtab aasta kokku ja avab, mis talle endale kõige rohkem rõõmu on pakkunud.

"Kord olid niidud - Kiidjärve laulud"

Kell 22 ETV

Kontserdil kõlavad parimad palad lavastustest "Vana klaver ehk suusabaasis on tantsupidu", "ADA. Rääkimata lugu" ja "Rohelised niidud". Kontserti juhib Jan Uuspõld, laval on ka Priit Võigemast, Sepo Seeman, Kalle Sepp, Marianne Leibur, Mait Malmsten, Priit Strandberg, Laura Võigemast ning Tallinna Politseiorkester Siim Aimla juhatusel.

"Biwa järve 8 nägu"

Kell 22 ETV2

Marko Raadi mängufilm tõlgib vanad Jaapani armastuslood Peipsi külakogukonna igatsuste ja ihade keelde. Peategelaste hingeseisundit vaadatakse läbi kaheksa idamaise poeetilise motiivi: koju pöörduvad purjekad, ehapuna, esimene lumi, öine vihm, sügisene täiskuu, templikell, ootamatu tuuleiil, metshanede äralend.

"Biwa järve 8 nägu" Autor/allikas: Kaader filmist

Osades Elina Masing, Tiina Tauraite, Jan Uuspõld, Hendrik Toompere jt.

"Georg"

Kell 21.35 ETV+

Tõsielufaktidel põhinev mängufilm laulja Georg Otsa (1920-1975) saatusest, tema kunstniku- ning eraelust. Režissöör Peeter Simm, nimiosas Marko Matvere. Teistes osades Anastasia Makejeva, Renars Kaupers, Elle Kull, Tõnu Kark, Mirtel Pohla ja Karin Touart.

Aastapäeva eriprogramm raadiokanalites

"Vikerhommik"

Kell 7.05 Vikerraadio

Vabariigi aastapäeva "Vikerhommikus" on Märt Treieri üks vestluskaaslastest õigus- ja riigiteadlane Jüri Raidla, kellega arutletakse, miks tundub paljudele, et Eestis jääb üha enam vajaka nii vabadusest, õigusest kui ka õiglusest.

Külla tuleb ka presidendilt teenetemärgi saanud Gaute Kivistk ehk Rohke Debelakk. Keerulisevõitu aeg on eestlase naeruhimu pigem kasvatanud. Mis on see, mis eestlasele päriselt korda läheb ja mis külmaks jätab?

Hiljuti valiku artikleid, arvustusi ja intervjuusid raamatukaante vahele koondanud endine näitleja ja nüüdne ajakirjanik Margus Mikomägi mõtiskleb väljaütlemise ja vastutuse võtmise üle.

"Ahto Raudoja lood Petserimaalt"

Kell 13.05 Vikerraadio

Arp Müller vestleb Seto Instituudi direktori Ahto Raudojaga, kes on seto kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega tegelenud mitukümmend aastat. Saade keskendub osale Eesti Vabariigi Petseri maakonnast, mille nõukogude okupatsioonivõim liitis 1944. aastal Venemaa koosseisu ning mis ka Eesti iseseisvuse taastamise järel jäi teisele poole ajutist kontrolljoont Eesti ja Venemaa vahel. Kas ja mil moel Eesti kodanikud Petserimaal teispool kontrolljoont Eesti sünnipäeva tähistavad ning kui palju on seal eesti ja seto kultuuri nii vaimse kui ainelise pärandina säilinud?

"Jutusaade"

Kell 14.05 ja 15.05 Vikerraadio

Aastapäeval jõuab kuulajateni kaks uut "Jutusaadet" – esmalt vestleb Piret Kooli Lauri Saatpaluga ja sellele järgneb Liis Seljamaa saade Priit Salumaaga.

Lauri Saatpalu Autor/allikas: Piret Kooli/ERR

"Iseseisvusele mõeldes tasub oma südames kõikidele Eesti riigi käilakujudele mälestusmärk püstitada," lausub äsja presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud Lauri Saatpalu "Jutusaates". Muusik ja laulukirjutaja avaneb pikemalt juteldes uuel moel, sest tal on aega kõnelda nii oma isast, vanaisadest, tervisest, puhkamisest kui ka Eesti elust laiemalt.

"Luuletamine ja ettevõtte juhtimine on ühtmoodi loomingulised tegevused. Praegu ei jää kahjuks ettevõtluse ja nelja lapse kasvatamise kõrvalt luuletamiseks loovust üle. Aga hoian ikka käe soojas, et ehk pensionipõlves rohkem luulele pühenduda," ütleb Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud tarkvaraettevõtja Priit Salumaa "Jutusaates", kus teemadeks nii ettevõtlus kui ka luuletamine, aga ka Tartu ja tunnustus.

Päev täis eesti muusikat

Raadio 2 ja Raadio Tallinn on 24. veebruariks kokku pannud kava, kus kõlab ainult kodumaine muusika.

Ka Klassikaraadios on vabariigi aastapäeval eriline tähelepanu Eesti muusikal. Kell 11.05 tutvustab Nele-Eva Steinfeld äsja 2025. aasta koorialbumi tiitliga pärjatud Tartu Üliõpilassegakoori plaati "Õhtute kuld" ja kell 21 on Nyyd-muusika saate keskmes Erkki-Sven Tüüri autoriplaat "Aeris", mis pärjati Eesti Muusikaauhindade jagamisel aasta klassikaalbumi tiitliga. Helilooja Erkki-Sven Tüüriga vestleb Johanna Mängel.

Eesti muusika, kultuur ja ajalugu on kesksel kohal ka Raadio 4 kavas, samuti hoitakse saadetes meeles Ukrainas toimuvat.

Ukrainale mõeldes

Teist aastat järjest ühinevad ERR-i raadiojaamad Baltikumi-ülese toetusavaldusega Ukrainale –ukrainlaste visaduse auks ning vabaduse toetuseks kõlab kell 12 päeval paljudes Eesti, Läti ja Leedu raadiojaamades üheaegselt Ukraina hümn.