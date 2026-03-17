Raimo Ülavere: igavad ja tüütud tegevused kasvatavad vastupidavust

Koolitaja Raimo Ülavere rääkis "Terevisioonis", et tänapäeva mugavas heaoluühiskonnas tahetakse aina rohkem pingutamist ja ebaõnnestumisi vältida. Koolitaja sõnul võiks aga juba väike laps mõista, et vahel peab tegema ka rutiinseid, igavaid ja tüütuid asju, sest need muudavad ta vastupidavamaks.

"Mis on juhtunud või juhtumas, siis sõna trauma, mis vanasti tähendas sõda, õnnetust või muud väga hullu sündmust, siis nüüd on raske eksam ka juba trauma, sõbraga tülliminek on ka trauma, samuti ka pingutus ja õppimine on trauma," tõdes koolitaja Raimo Ülavere.

Sõnadel on tähendus ja tähendus tähendab seda, et trauma ei ole tore asi ja me peame neid vältima. "Mis tähendab, et me peame vältima raskeid eksameid, ebameeldivaid vestlusi, väljakutseid tööl ja vältima pingutust, sest pingutus reeglina on ebamugav."

Kõige hullem, mis selle tagajärjel Ülevare sõnul võib juhtuda, on see, et inimesed jäävad vaimses ja vahel ka füüsilises mõttes kängu. "Me vajame pingutust, vajame ebamugavust. Kui meid hoitakse eemal ebaõnnestumistest, siis me ei õpi sellega ka hakkama saama. Mida rohkem me midagi vältida püüame, seda tundlikumaks muutume ja kui üks kord see tagasilöök tuleb, siis see laks tuleb suurem, sest me ei ole selleks valmis."

Ülavere sõnul tuleb lapsel lasta puude otsas turnida ja sealt ka alla kukkuda, "Muidugi mitte liiga kõrgelt. Tuleb teha ka neid asju, mis on rutiinsed, igavad ja tüütud. Korista tuba ära. See ei ole eriti tore tegevus, aga lapsevanem saab lapsele öelda "Aitäh, et tegid!" Teed selle ära ja pärast öeldakse sulle aitäh, ei pea selle eest tohutut auhinda, kommi või preemiat saama," tõdes Ülavere.