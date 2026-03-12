X!

Psühholoog: keskendunud söömine parandab vaimset heaolu

Foto: Pexels free/cottonbro studio
Kliiniline psühholoog Ailen Elias rääkis "Terevisioonis", et söömine on nii oluline tegevus, et seda ei tohiks teha muude tegevuste kõrvalt. Eliase sõnul võiks süües kasutada kõiki meeli, sest keskendunult süües paraneb meie tervislik seisund ja vaimne heaolu.

Miks on söömise ajal oluline keskenduda vaid söömisele ning päriselt mõelda toidu maitsele ja tekstuurile? Küsimusele oskab vastata kliiniline psühholoog ja peaasi.ee koolitaja Ailen Elias.

"Söömiseks tuleb väga teadlikult aega võtta, sest teadlik toitumine on vaimse tervise üks alustala, et me igapäev jaksaksime end käivitada muudeks tegevusteks, mis on vahel isegi vähemolulised kui söömine," selgitas Elias.

Psühholoogi sõnul tunnetame me süües vähe, kuidas see meile mõjub ja ka märkame vähe, kuidas söömine mõjutab meie tervislikku seisundit ja heaolu. "Tavaliselt kogevad inimesed, et väga hea on olla pärast seda, kui oled tõesti keskendunult söönud, erinevaid maitseid tunnetanud, jälginud, milline on toit taldrikul," nentis Eilen.

Millelegi keskendumine treenib meie tähelepanuvõimet, reguleerib meie emotsioone ja pakub sisemist tasakaalu. "Hästi selged on seosed teadliku söömise ja toiduga suhte vahel. Teadlikult süües läheb paremaks nii suhe toiduga kui ka teiste inimestega, kellega me koos sööme. Suhe võib paraneda läbi selle, et on jagatud rõõm ja jagatud kogemus ja võib-olla ka jagatud toidu valmistamine," tõi Elias välja.

Teadliku söömise juurde käib ka toidu nuusutamine. "Sööma peab kõigi meeltega," lisas Elias. "Toidule võib alati huviga läheneda, ilma et me seda üldse nimetaksime."

Kliiniline psühholoog ja peaasi.ee koolitaja Ailen Elias õpetab teadlikult sööma Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Martha-Beryl Grauberg ja Reimo Sildvee

