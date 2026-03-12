Anna Pihl: kui kedagi oli lävepakul vaja maha joosta, siis saadeti mind

"Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeval meenutas Andres Kuusk, et uudistesaate üks märgilisemaid sündmusi oli ankrutelevisiooni sünd. Reporterina töötanud Anna Pihli sõnul oli tema ülesandeks minna intervjueerima siis, kui kuskil oli mingi skandaal ja kedagi oli lävepakul vaja maha joosta.

"Kui ma peaksin välja valima ühe sündmuse, on see vaieldamatult ankrutelevisiooni sünd 2001. aastal, mil me kaotasime ära senise diktori süsteemi. 2. septembril läksime eetrisse ja 11. septembril kukkusid kokku kaksiktornid," meenutas aastatel 1999–2007 "Aktuaalse kaamera" toimetuse juhina töötanud Andres Kuusk. "Ankrutelevisioon oli täiesti uus kvaliteet, ja muidugi need sündmused, mida ma ei unusta mitte kunagi."

1997–2018. aastatel "Aktuaalses kaameras" uudisteankruna töötanud Monika Tamla meenutas uue paavsti valimist. "Suhteliselt enne õhtust uudistesaadet oli Vatikanis korstnast tulnud valget suitsu, saime aru, et uus paavst on valitud, aga mida me ei teadnud, oli paavsti nimi. Lootsime, et see selgub vahetult enne saadet, paraku nii ei läinud. Stuudios oli külas Philippe Jourdan. Istusime juba 15 minutit stuudios, lõpuks ei olnud enam millestki rääkida, mõistus oli juba otsas, kuni tolle päeva välisuudiste toimetaja roomas vaikselt stuudiosse, käes paberileht, millele oli kirjutatud uue paavsti kodanikunimi Jorge Mario Bergoglio," meenutas Taimla ärevaid hetki otse-eetris.

Uudisteankur Meelis Kompus, kes töötas uudistetoimetuses aastatel 2007–2013 nentis, et tema suutis kahel korral graafiku nii sassi ajada, et jõudis otse-eetrisse loetud minutid enne saate algust. Ühel korral oli ta Vääna-Jõesuus puid raiumas ning linna poole tagasi tormates üleni higine ja saepurune. "Mäletan, et tegin saate ära ja stuudiost välja tulles tõmbasin käega üle juuste, ja mul oli saepuru veel peopesas," nentis Kompus.

"Mina olin noor ja väga südikas reporter, ja iga kord, kui kuskil oli mingi skandaal ning kedagi oli lävepakul vaja maha joosta, siis saadeti mind. Olgu see siis Mati Alaver, Edgar Savisaar seoses idaraha skandaaliga või Siim Kallas, kes tahtis peaministriks saada. Toona Kallas peitis ennast igal pool, aga läks nii, et Tiina Jaakson läks temaga tegema intervjuud hoopis mingil muul teemal, aga kui Tiina lõpetas oma intervjuu, hüppasin mina välja ja küsisin oma küsimused garantiikirja kohta," meenutas Anna Pihl, kes töötas uudistetoimetuse reporterina 2009–2015.

Uudistesaate reporter Heleri All sõnas, et kui ta "Aktuaalse kaamera" reporteriks tuli, õppis ta samal ajal ka ülikoolis. "Ülikoolis on inimesed väga idealistlikud, ja mina olin ka. Mõtlesin, et uudiseid tuleb ka teha nii, et teleuudises pilt peab ikkagi rääkima. Kõige toredam asi, mis me välja mõtlesime, kui Eesti Vabariik sai 100. aastaseks ja ma pidin tegema loo Eesti piiri ajaloost. Raadi järv oli jäätunud ja me tallusime sinna sisse Eesti piirikontuurid. Kuldar filmis ülevalt drooni pealt ja mina siis rääkisin midagi sellist, et Eesti piiri ajalugu on sama käänuline kui ta ise, ja ma olin väga uhke, sest see lõpuks ikkagi nägi välja ka nagu Eestimaa," tõdes All.