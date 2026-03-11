Galerii: uudistemaja 1. stuudios tähistati "Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeva
Kolmapäeva lõunal kogunes uudistemaja 1. stuudiosse rahvusringhäälingu endised ja praegused töötajad, et tähistada Eesti vanima uudistesaate 70. sünnipäeva.
Juba seitse aastakümmet on "Aktuaalne kaamera" toonud Eesti inimesteni päeva kõige olulisemad uudised ja olnud usaldusväärseks kaaslaseks inforohkel ajal.
Uudistemajas tähistati Eesti vanima ja vaadatuima teleuudistesaate sünnipäeva koosviibimisega, kus võeti kokku olulised verstapostid "Aktuaalse kaamera" senises sündmusterohkes loos.
Juubelikohtumisel toimus aruteluring tänaste uudistetegijatega ja värske saate "AK 70. Maailm Eesti silme läbi" vaatamine.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor