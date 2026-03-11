Galerii: uudistemaja 1. stuudios tähistati "Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeva

Juubelikohtumisel toimus aruteluring tänaste uudistetegijatega ja värske saate "AK 70. Maailm Eesti silme läbi" vaatamine.

Uudistemajas tähistati Eesti vanima ja vaadatuima teleuudistesaate sünnipäeva koosviibimisega, kus võeti kokku olulised verstapostid "Aktuaalse kaamera" senises sündmusterohkes loos.

Juba seitse aastakümmet on "Aktuaalne kaamera" toonud Eesti inimesteni päeva kõige olulisemad uudised ja olnud usaldusväärseks kaaslaseks inforohkel ajal.

Kolmapäeva lõunal kogunes uudistemaja 1. stuudiosse rahvusringhäälingu endised ja praegused töötajad, et tähistada Eesti vanima uudistesaate 70. sünnipäeva.

