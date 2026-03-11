X!

Galerii: "AK" 70. sünnipäeval said suud magusaks ka teised meediamajad

Tele
Aktuaalne Kaamera tähistas 70. sünnipäeva
Vaata galeriid
59 pilti
Tele

"Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeval viisid teleuudiste juht Liisu Lass ja toimetaja-saatejuht Margus Saar sünnipäevatorti Delfi, Postimehe, Õhtulehe, Kanal 2 ja TV3 toimetustesse.

TV3 uudistetoimetuses tervitasid "Aktuaalse kaamera" saadikuid Sven Soiver ja Sirje Eesmaa.

Kanal 2 juures võttis lauluviisiga sünnipäevalised vastu "Reporteri" saatejuht Tõnis Sarap.

Narva maantee meediamajas võtsid Saare ja Lassi vastu Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

