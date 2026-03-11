Galerii: "AK" 70. sünnipäeval said suud magusaks ka teised meediamajad
"Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeval viisid teleuudiste juht Liisu Lass ja toimetaja-saatejuht Margus Saar sünnipäevatorti Delfi, Postimehe, Õhtulehe, Kanal 2 ja TV3 toimetustesse.
TV3 uudistetoimetuses tervitasid "Aktuaalse kaamera" saadikuid Sven Soiver ja Sirje Eesmaa.
Kanal 2 juures võttis lauluviisiga sünnipäevalised vastu "Reporteri" saatejuht Tõnis Sarap.
Narva maantee meediamajas võtsid Saare ja Lassi vastu Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor