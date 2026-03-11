Vaata enne tele-eetrit: AK erisaade heidab pilgu uudistesaate hingeellu

"Aktuaalne kaamera" on edastanud Eesti inimestele uudiseid juba 70 aastat. Ajaga ei ole saate jõud raugenud. Pigem vastupidi – üha segasemas maailmas on uudisvoog kiirem, vaatajad nõudlikumad ja võimalused avaramad. Erisaates "AK 70. Maailm Eesti silme läbi" uurime, kuidas on Eesti vanim uudistesaade usaldusväärsust säilitanud, kes on püsivaataja ja millised on maailmahaardega toimetuse tulevikuambitsioonid.

Saatejuht Maria-Ann Rohemäe, režissöör Sander Allikmäe, produtsent Rait Roland Veskemaa.