Vaata enne tele-eetrit: AK erisaade heidab pilgu uudistesaate hingeellu

Tele
Foto: Ken Mürk/ERR
Tele

"Aktuaalne kaamera" tähistab 11. märtsil oma 70. sünnipäeva. Selleks puhuks valmis erisaade "AK 70. Maailm Eesti silme läbi", kus AK tegijad avavad uudistesaate tegemise tausta.

"Aktuaalne kaamera" on edastanud Eesti inimestele uudiseid juba 70 aastat. Ajaga ei ole saate jõud raugenud. Pigem vastupidi – üha segasemas maailmas on uudisvoog kiirem, vaatajad nõudlikumad ja võimalused avaramad. Erisaates "AK 70. Maailm Eesti silme läbi" uurime, kuidas on Eesti vanim uudistesaade usaldusväärsust säilitanud, kes on püsivaataja ja millised on maailmahaardega toimetuse tulevikuambitsioonid.

Saatejuht Maria-Ann Rohemäe, režissöör Sander Allikmäe, produtsent Rait Roland Veskemaa.

Toimetaja: Karmen Rebane

