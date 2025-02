Südamekirurg: kaasasündinud südamerike pole enam surmaotsus

7. –14. veebruaril tähistatakse rahvusvahelist kaasasündinud südamerikete nädalat, et tõsta inimeste teadlikkust kaasasündinud südameriketest. Kuigi kaheaastane Hugo jookseb ringi nagu täiesti terve poiss, läbis ta alles hiljuti südameoperatsiooni. "Kaks päeva pärast operatsiooni saime intensiivist välja. Ta jalutas sealt ise ära," rääkis Hugo ema Helen Ilumäe.

Hugo südamerike tuli välja peaaegu aasta aega tagasi, kui poiss perearsti juures regulaarses kontrollis käis. "Perearst kuulis kahinaid ja saatiski juba uuringutele edasi. Läksime siis kardioloogi juurde ja tuli välja, et päris kõik ei ole nii nagu peaks. Tal on kodade vahel väike auguke," sõnas Ilumäe.

Tartu Ülikooli kliinikumi südamekirurg Raili Tagen selgitas, et kodade vahel asuv auguke tähendab, et veri liigub teistmoodi. Lapsi opereeritakse vastavalt vajadusele.

"Mõnel juhul on vaja esimestel elupäevadel, mõnel juhul on invasiivne vahelesegamine vajalik esimestel tundidel ja mõnel juhul teeme seda, kui laps on 15-aastane. See kõik sõltub kui palju rike inimese vereringet mõjutab," täpsustas kirurg ja tõi välja, et südamerike on kõige sagedasem arengurike, mis sünnihetkel olemas võib olla.

Hugo ema tunnistas, et esialgu oli poja diagnoosi keeruline vastu võtta. "Teistpidi tundub mulle, et meil läks väga hästi, et sattusime kardioloog Helen Pärna juurde. Doktor Pärna ei ilustanud asju, rääkis nagu asjad on. Saime teada, mis meid ees ootab, aga samas pakkus ta kogu aeg tuge ja lahendusi, et kuidas me edasi lähme," kiitis ta.

Pere otsustas Hugo diagnoosist väga paljudele inimestele mitte rääkida. Nii nad vältisid hinnanguid, nagu ei tohiks poiss enam mitte midagi teha. Küll aga pidid vanemad ise poja olekul silma peal hoidma. "Ta kindlasti ei tohtinud muutuda loiuks, aktiivsus pidi säilima, söömine ka, et kaal ei tohi langeda, pigem ikka tõusma," kirjeldas ema.

Edaspidi on Hugo kardioloogi järelvalve all. "Kui me saame lapse õigel ajal järele aidatud ja ta on korralikult jälgimise all, siis tegelikult üle 90 protsendi nendest lastest jõuavad täiskasvanuikka," märkis südamekirug ja lisas, et elukvaliteedi tagabki see, et nad oleksid regulaarse jälgimise all.

"Vahepeal on nii, et inimene ise ei tunne ennast üldse halvasti, aga tegelikult südames juba muutused on. Selle tõttu on kardiloogi juures jälgimine väga tähtis. Aga tõesti, kui vanasti oli kaasasündinud südamerike väga suurele osale surmaotsus, siis täna see on üks kroonilistest haigustest, mis kulgeb nendega terve elu kaasas," lausus Tagen.