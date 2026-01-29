Reikop ja Välba esimesest "Ringvaatest": kõik ei õnnestunud nii, nagu tahtsime

Esimene "Ringvaade" oli ETV eetris 24. augustil 2009. aastal koos Marko Reikopi ja Anu Välbaga. Saatejuhid tervitasid siis vaatajaid alles ehitusjärgus stuudiost, mida kattis mullikile ja ka tellingud olid veel püsti.

Nime pani saatele Rene Vilbre. "Ma tean, et meil oli väga palju arutamist. Helistasin täna muide Mart Normetile ja täpsustasin, mis nime kandidaadid meil veel oli. Ka Mardil ei tulnud meelde. Aga ma tahaksin kohe tervitada ka Marii Karelli ja Mart Normetit," rääkis aastatel 2009 kuni 2013 "Ringvaadet" juhtinud Anu Välba.

Reikopi sõnul oli saate idee õhus olnud juba mõnda aega. "Arutati, et selline igapäevane ühtede ja samade saatejuhtidega saade peaks ETV-s olema. Seda arutati umbes aasta aega ja siis see tuli hästi kiiresti," lisas Reikop, kes oli koos Välbaga koos juhtinud ka "Terevisiooni".

"Üldiselt meil oli plaan üsna selge. Teadsime, mis saadet me teeme. Kui kõige esimese saate teemasid vaatasime, siis neid ma vaataks praegugi, täitsa huvitavad teemad. Muide, terve linn oli ka meie plakateid täis. Suured ja minu meelest väga vaimukad plakatid," rääkis Reikop.

Esimene saade ei läinud siiski nii, nagu saatejuhid oma peas olid ette kujutanud. "Me olime hoolega komponeerinud, otsinud väga häid teemasid, mõtlesime, et teeme väga kihvtilt ja säravalt. Aga siis läksid asjad nagu viltu. Ma mäletan, et ma pidin esimeses saates Enelin Meiusiga intervjuu tegema. Tegingi, aga ta pidi istuma Saarepeedi vallas, pärlid kaelas ja käed põlvedel, aga teda ei olnud seal, kui me kaameratega kohale jõudsime. Sain temaga siiski teha telefoni-intervjuu," meenutas Reikop.

"See oli midagigi, sest Enelin oli siis väga esil. Me olime veidi pettunud, tuleb tunnistada, aga telefoni-intervjuu oli siiski parem kui mitte midagi."

Välba mäletab, et tema pesi kartulisalatit. Reikopi sõnul pestud salat eriti hea ei olnud ja läks väga vesiseks. "Aga ta ei olnud ka halb. Ma mäletan seda, et süüa ta kõlbas. Sealt saigi minu teekond asjade söömiseni alguse," naeris Reikop.

"Otse-eetris juhtub asju. Kõik peavad toimima, aga siis ei toimi," lisas Välba. "Saade lõppes 20.05, andsime "Aktuaalsele kaamerale" sõna, nagu me siiamaani anname, ja siis me Anuga avastasime, et kedagi ei olnud stuudios. Me olime kahekesi ainult. Operaatorid arvasid, et saade sai läbi. Olime kahekesi stuudios, saade käis ja mõtlesime, et astume siis ilusti kaamera ette ja ütleme ära, mis meil öelda on," jutustas Reikop.

Välba läksid peale esimest saadet isegi silmad märjaks. "Eks närvipinge oli, kõik ei õnnestunud ja pidime ennast tõestama nii endale kui ka kõikidele, kes meisse uskusid. See projekti ellu kutsumine oli suur asi, kõik siin möllasid ja tegid. Minu meelest me saime ka kõvasti kriitikat. Ja meil ei olnud ka aastate kaupa vaatajaid," naeris Välba.