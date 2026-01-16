Habemeajaja: korduvalt kasutatud ühekordne žiletitera tekitab põletikke

Meeste juuksur ja habemeajaja Art Barber rääkis "Terevisioonis", et meeste näonahk vajab igapäevast hoolitsust ja tõdes, et kui ühekordseid žilette mitu korda kasutada, tekitavad need põletikke ja näonaha punetust. Barberi sõnul tuleb näonahk enne raseerimist kindlasti ette valmistada ehk soojaks teha.

"Meeste näonahk vajab kindlasti hooldust," ütles meeste juuksur ja habemeajaja Art Barber.

Barber tõi välja, et päris paljud mehed ajavad habet kiirelt žiletiga. "See toimib ja pole probleemi, aga väga tähtis on jälgida, et kui ostate ühekordseks kasutamiseks mõeldud žileti, siis te ei kasuta seda terve aasta."

Kui ühekordset žiletitera kasutatakse mitmeid kordi, võib see kahjustada näonahka ja tekib põletik. "Tekib näonaha punetus ja teraga on siis lihtsam ka sisse lõigata," lisas Barber. "Väga hea mõte on ajada habet pardliga, sest pardel liigub meie näokuju järgi ja kaitseb meie näonahka ka sisselõikamise eest. Pardli tera lõikab ja võtab karva maha, aga väikse karva siiski jätab. Tänu aparaadile on nahk rohkem kaitstud."

Enne habemeajamist on vaja nahk ette valmistada, aga selle jätavad paljud mehed Barberi sõnul tegemata. "Kuum vesi või dušš, nahk peab olema enne habemeajamist soe. Siis paned kreemi või vahu peale, ja hakkad vaikselt raseerima," nentis habemeajaja.

Kui mehel on väga tundlik nahk, siis ei ole hea mõte kasutada piirituse baasil tehtud tooteid. "Piiritust sisaldavad tooted desinfitseerivad ja annavad ägeda tunde, mina ise näiteks kasutan seda, aga need ei sobi kahjuks kõigile. Tundliku näonahaga inimestel võib see tekitada põletikku," tõdes Barber. "Mees peab ise aru saama, mis talle sobib. Korra katsetab, ja siis saab aru."