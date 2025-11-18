X!

Grete Lõbu avangardne kunstsoeng valmis juuksepaberi abil

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Avangardsete kunstsoengute meister Aili Puss tegi saatejuht Grete Lõbule juuksepaberist uhke soengu. Pussi sõnul saab sellise soenguga vabalt ka magada ning nädal aega ringi käia, kui igal hommikul veidi juukselakki peale lasta.

"Täna teeme avangardse kunstsoengu, millega võiks ka mõnele üritusele minna. See on juuksepaber, mis on tehtud naturaalsetest juustest juukselakiga ja ka tikitud ja sellest saab ehitada väga suuri soenguid. Juuksed on pärit mu klientidelt ja modellidelt. Mulle väga meeldib juukseid taaskasutada," selgitas juuksur Aili Puss.

Puss käis Milanos avangardsete soengute kategoorias võistlemas. "Sinna on väga raske saada. See oli minu elu unistus, mis neli aastat tagasi õnnestus, kui mu töid juuksepaberiga esimest korda märgati. Tegin toona hästi suure soengu," tõdes Puss.

Võistlustel oli soengu tegemiseks aega neli tundi, "Ringvaates" valmis soeng alla tunni. "Tavaliselt tulebki selle peale mõelda, kuidas saaks võimalikult kiirelt valmis, vähemate vahenditega ja oleks kergem soengut kanda. Soeng peab olema ka kantav," ütles juuksur.

"Nii ilus, mulle väga meeldib!" tõdes Grete Lõbu, kui esimest korda oma soengut nägi. "Minus on kohe rohkem sisu. Seda soengut on väga mugav kanda. Ma kohe väga tahaksin end vaadata ja vaadata."

"Selle soenguga saaks väga vabalt ka magada ja nädal aega ringi käia. Ainuke on see, et padjapüüril on väikesed juuksekarvakesed. Lihtsalt lakki tuleks igal hommikul lasta," nentis Puss.

Grete Lõbu ja juuksur Aili Puss Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueerisid Grete Lõbu ja Marko Reikop

Samal teemal

uus hooaeg

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

17.11

Jan Uuspõld: ma ei ole suutnud oma tõelist armastust tegudega tõestada

17.11

20-aastaselt vangivalvurina töötanud Gerda Kull: olin kui mutt tunnelis

17.11

Pääru Oja: Hollywoodi märulifilmi võtteplatsil olid igal pool eestlased

15:39

Psühholoog: pikaaegseid paare hoiavad koos kannatused ja ühised huvid

16.11

Raul Saaremets: emakeeleõpetaja ütles, et ma olen oma klassi Toots

16.11

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

14.11

Saate võttel rängalt kukkunud Viilma: selleni viis mu riskialdis iseloom

10:36

Grete Lõbu avangardne kunstsoeng valmis juuksepaberi abil

15.11

Lembe Lokk: Prantsusmaal on põhjamaistel naistel väga vabameelne kuvand

12.11

Pereterapeut: lapsed on peredes indikaatorid, kes näitavad suhteprobleeme

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo