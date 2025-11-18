Grete Lõbu avangardne kunstsoeng valmis juuksepaberi abil

Avangardsete kunstsoengute meister Aili Puss tegi saatejuht Grete Lõbule juuksepaberist uhke soengu. Pussi sõnul saab sellise soenguga vabalt ka magada ning nädal aega ringi käia, kui igal hommikul veidi juukselakki peale lasta.

"Täna teeme avangardse kunstsoengu, millega võiks ka mõnele üritusele minna. See on juuksepaber, mis on tehtud naturaalsetest juustest juukselakiga ja ka tikitud ja sellest saab ehitada väga suuri soenguid. Juuksed on pärit mu klientidelt ja modellidelt. Mulle väga meeldib juukseid taaskasutada," selgitas juuksur Aili Puss.

Puss käis Milanos avangardsete soengute kategoorias võistlemas. "Sinna on väga raske saada. See oli minu elu unistus, mis neli aastat tagasi õnnestus, kui mu töid juuksepaberiga esimest korda märgati. Tegin toona hästi suure soengu," tõdes Puss.

Võistlustel oli soengu tegemiseks aega neli tundi, "Ringvaates" valmis soeng alla tunni. "Tavaliselt tulebki selle peale mõelda, kuidas saaks võimalikult kiirelt valmis, vähemate vahenditega ja oleks kergem soengut kanda. Soeng peab olema ka kantav," ütles juuksur.

"Nii ilus, mulle väga meeldib!" tõdes Grete Lõbu, kui esimest korda oma soengut nägi. "Minus on kohe rohkem sisu. Seda soengut on väga mugav kanda. Ma kohe väga tahaksin end vaadata ja vaadata."

"Selle soenguga saaks väga vabalt ka magada ja nädal aega ringi käia. Ainuke on see, et padjapüüril on väikesed juuksekarvakesed. Lihtsalt lakki tuleks igal hommikul lasta," nentis Puss.