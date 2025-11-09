X!

Dermatoloog: väikesed harjumused määravad, kui väärikalt me vananeme

Dermatoloog Bret Kaldvee rääkis saates "Hommik Anuga" naha tervisest ja tõi välja, et telefoni skrollida võiks kõhuli, magades kanda unemütsi ja päevitamisest täielikult loobuda. Kaldvee sõnul määravad meie väikesed igapäevased harjumused, kui väärikalt me vananeme.

"Kui ma oma elu peale tagasi mõtlen, siis üks asi, mida ma kahetsen, on päevitamine ja solaariumis käimine," ütles dermatoloog Bret Kaldvee. "Kui ma saaksin ühe soovituse anda, siis vältige päikesepõletusi ja kindlasti vältige solaariume. "Mina lõpetasin päevitamise 22-aastasena."

Nahal on fenomenaalne mälu ja hoolimata sellest, et Kaldvee põhiline UV-kiirguse foon jäi teismeikka, hakkavad nüüd esimesed mured välja lööma. "Näiteks rosaatsea, mis on tüüpiline kesknäo punetus. Laienenud veresooned ja õhetushood," tõdes Kaldvee. "Kui liiga rasvaseid kreeme kasutada, võib välja lüüa täiskasvanuea akne või kui liiga tugevaid kreeme, siis tekib dermatiit."

Üks hüpotees, miks nahakasvajaid diagnoositakse aastatega aina rohkem, on see, et vahelduva intensiivsusega päike võib soodustada nahakasvajate teket. "Tänapäeval käivad väga paljud eesti pered üks-kaks korda aastas soojamaa päikese all ja mis sagedasti juhtub, siis üritatakse sellest maksimum välja võtta ja saadakse nahapõletus," nentis dermatoloog.

Kui kehal on inetuid sünnimärke, mis jäävad kohe silma, tasub neid kohe nahaarstile näidata. "Samuti vaadata tähelepanelikult oma kaaslast. Ise ei näe ju selja taha."

Nii suitsetamine kui veipimine lõhuvad meie nahas kollageeni, nahas olevat kõige suuremat massi, mis hoiab nahka ilusa ja tugevana. "Telefoni võiks skrollida kõhuli," sõnas Kaldvee. "Siis ei teki varakult kaelale horisontaalseid kortse, mis tekivad allapoole vaadates."

Magades soovitab Kaldvee kanda unemütsi. "Siis ei lähe juuksehooldustooted, õlid, palsamid ja muu, mis juustesse pannakse, padjapüüri peale ja tänu sellele ei kandu öö jooksul ka näole."

Soovitatavalt võiks magada selili.

"Vananemine on privileeg. Me ei tohi jääda kinni sellesse, et see on nii kohutav, milline ma välja näen. Me saame väikseid asju korrigeerida, aga kui õnnelikud me saame olla, et meile on antud selline luksus vananeda," tõdes Kaldvee. "Mõned protseduurid võib teha, oma naha eest hoolitseda, see on ka üks osa väärikast vananemisest," tõi dermatoloog välja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

