India filmi võtted muutsid Tallinna Inglismaaks ning tõid kohale staarid

Eestlaste abiga tehti sügisel Eestis ajaloolist India mängufilmi "The India House" . Film räägib sellest, kuidas Londonis õppivad India noored 20. sajandi alguses koloniaalvõimu vastu võitlesid. Tallinna vanalinn muutus filmivõtete ajaks Inglismaaks. Näiteks Müürivahe tänav sai nimeks Oxford street ja samas lehvisid ka briti lipud.

Filmis osalevad ka suured India staarid. Nafta Filmsi produtsent ja asutaja Esko Ripsi sõnul tuleb võttemeeskonnaga teadlikult suhelda. "Mitte ainult näitlejatel, aga ka mõnel meeskonnaliikmel on väga selged hierarhiad, kes nendega rääkida tohib. Samamoodi võib peanäitleja öelda, et ta ei tule platsile, sest tal on vaja keskenduda rollile. On olnud ka momente, kus me oleme oodanud tunni või nii näitlejat, kui kõik on valmis. Eesti võttel ei saaks kindlasti sellist asja lubada, aga selline nende kultuuriruum on. Katsume leida ühist keelt," märkis Rips.

"Eks nad on erinevate vaadete ja ruumidega. Meil on neid külas 47, mis on tavapäratu tegelikult, et nii suur meeskond tuleb kohale. Meid ennast on umbes 70 ehk siis õpime neid kultuurilisi erinevusi tundma," lisas Rips.

Võtteplatsi suurim staar on India üks edukaimaid ja nõutumaid näitlejaid Nikhil Siddhartha, kes osalenud enam kui 25 filmis. 2022. aastal jõudis ta filmiga "Karthikeya 2" India kõige suurema kassatuluga filmide nimekirja. Siddhartha jaoks on filmivõtted esimene kord, kui ta on Eestis.

"Aga on tunne, et oleme väga teretulnud. Ei tunne, nagu oleks tulnud võõrale maale, vaid nagu oleks kodus. Siin on maailma kauneim vanalinn. Nii suur, nii hästi säilinud hooned. Tore, kuidas inimesed säilitavad kultuuri. Eesti on kultuuririkas maa ja olen rõõmus, et sain siia filmima tulla," rääkis Siddhartha.

Näitlejate sõnul on eestlastega koos töötamine väga lihtne. "Meil oli variante filmida terves Euroopas, aga valisime selle linna ja selle ilusa riigi tänu Eskole. Tahan teda tõesti tänada. Nad võtsid meid väga hästi vastu, kirjeldasid kenast võttepaiku. Olime täiesti võlutud. Kui saime üksikasjad selgeks, teadsime, et peame siia tulema," sõnas filminäitleja.

"Me näitame teie linna väga kaunilt. Film linastub ka mitmes Eesti kinos, nii et saate ka seda vaatama minna," lisas ta.

Ripsi sõnul on Eestisse filmima tulemise põhjuseks ilmselgelt 40-protsendiline tagasimaksefond. "See sama grupp käis vaatamas teisi Euroopa riike, kus filmida. Inglismaale minemine oleks neile olnud väga kallis, Eestisse tulemine on natukene odavam. Aasta eest käisid nad lokatsioone vaatamas, sõitsid terve Eesti läbi, 7500 kilomeetrit. Nad armusid Tallinnas ja Eestisse ära, ei läinud Bulgaariasse või Leetu," märkis Rips.

"Murekoht on täna see, et Film Estonia tundub, et ei saa järgmise valitsusega seda rahastust, mida ta see aasta on saanud. Ma ei saa meie valkdonna solgutamisest aru. Üks asi on see projekt siia saada ja sellega tööd teha, teine asi on uued projektid ja neid on vaja, et valdkond püsima jääks," märkis Rips.

Kaskadöörina on filmivõtetel ka ekstreemkõndija Jaan Roose. "Tuleb munakivi peale joosta, hüpata ja kukkuda, tünniga pihta saada. Teen kõike seda, mis nõuab kukkumisoskust. Tegelikult on mul ka kaitsmed üle terve keha. Kui ma kukun kivi peale, siis ei olegi nii valus. See kõik on kostüümi alla peidetud," rääkis Roose.