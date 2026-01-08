Krõbedate külmakraadide eest kaitseb läbimõeldud riietumine

Tema sõnul tuleks enne riidesse panemist läbi mõelda, mida õues tegema hakatakse. Kui liigutakse enamasti siseruumide ja transpordi vahel, ei ole riietuse valik nii määrav, kuid aktiivne tegevus õues eeldab teadlikumat lähenemist.

"Kui te olete ikkagi aktiivses tegevuses, õues, maastikul, siis peaks ikkagi lähtuma kolmest kihist: aluskiht, keskmine kiht ja pealiskiht, mis teie keha kaitseb," selgitas ta.

Aluskihi puhul soovitab Kasemets meriinovilla, mis juhib niiskust ja laseb kehal hingata. "See on hästi oluline, et keha saaks ka hingata, mitte nii, et panete endale mingi kilekostüümi selga ja siis kujutate ette, et teil on väga soe ja mõnus olla," ütles ta.

Keskmise kihina sobivad tema sõnul fliis ja õhemad sulevestid. Pealiskiht peaks olema tuule- ja vihmakindel. Talvise vormiriietuse juurde kuuluvad kodutütardel ka torusall, mille üks osa on fliisist ja teine meriinovilla seguga ning mida saab pikemalt välja tõmmata, müts ning paksud kindad.

Külma ilmaga peab Kasemets oluliseks ka näo kaitsmist. "Kõige lihtsamad rasvased kreemid on alati hästi head, sest tavaliselt on põsesarnad need, mis külma kardavad. Hea hügieeniline huulepulk on alati asjakohane ja vormijope taskus," ütles ta.

Ta rõhutas, et Eestis talv ei tohiks paaritunnise õuesviibimise jooksul tervist kahjustada, kui riietus on sobiv. Eraldi soovitab ta tähelepanu pöörata jalgadele.

"Ärge kindlasti talvesaapaid ostke täpselt parajaid, et jalg on hästi tihkelt sees, sest varbad peavad saama liikuda," ütles Kasemets. Tema sõnul tasub kanda kahte paari sokke, millest nahalähedasemad võiksid olla peened puu- või meriinovillased ning pealmised villased.