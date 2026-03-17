Jooksufänn Mikk Jürjens: jooksmine on kõige kiirem viis tutvuda uue linnaga

"Loodetavasti see vastab tõele, et 40 aasta pärast oleme kõik linnad läbi jooksnud," muheles näitleja, lavastaja ja jooksufänn Mikk Jürjens.

Jürjens hakkas jooksma paar aastat tagasi, eesmärgiga mõned kilod maha saada. "Seejärel tekkisid juba mingid eesmärgid ja distantsid, sest mulle meeldis joosta. Suure reisihuvilisena olen ma need kaks asja, jooksmise ja reisimise kokku pannud. Hommikul jooksutiiru tehes on linn kohe kiirelt üle vaadatud ja see on hästi tore viis suurlinnadega tutvust teha ühe päeva jooksul," sõnas Jürjens.

Eelmisel aastal läbis Jürjens Riia maratoni ja tõdes, et Riia oli senini tema jaoks pigem vanalinn. "Ma enam-vähem teadsin seda jalutustrajektoori, aga pärast maratoni oli mul ahhaa-hetk, ja hakkasin kohe erinevaid maratone guugeldama," nentis Jürjens. "Ma olen Riias palju käinud, aga see trajektoor, mida me tavaliselt jalutades näeme, on pigem väike."

Jürjens tõi välja, et kõigepealt peaks joostes üle vaatama Kohila, Keila, siis lähed Raplasse ja hakkad vaikselt kasvatama nende kohtade suurust. "Siis ühel hetkel, kui oled juba Pariisis või Londonis, oled võimeline seal pikemat maad jooksma. Jooksmine on kõige kiirem viis tutvuda linnaga. Sa võid joosta ka väga aeglaselt, see on ikkagi natuke kiirem kui kõndimine."

Jooksufänni sõnul on oluline tasakaal. "Tänapäeval minnakse väga sageli ekstreemsusesse. See, et ma maratonile lähen, on mitme aasta tulemus, ma ei tahtnud kohe pärast neljakuulist trenni maratonile minna, mida väga paljud praegu teevad. Minu treener ütleb, et sa pead ikkagi südamelihast treenima, mitte iga kord jalgu kiiremaks saama. Eesmärk on ikkagi õnnelikuna vanaks elada, mitte kellelegi pähe teha. Pigem tunda sportimisest rõõmu ja tekitada endale eesmärgid, mitte ennast ära tappa, aga mitte ka lihtsalt burksi süüa," nentis Jürjens.

Ta on maratone ka pooleli jätnud, kui lihtsalt ei jaksa. "Tallinna maratonil Mikk läks jooksma ja kirjutas mulle 30. kilomeetril, et haara mu pusa sellest põõsast, ma praegu lõpetasin ja tagasi ei tule," nentis jooksufännist ajakirjanik Brent Pere.