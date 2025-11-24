Põhja-Lapimaal elav pere: tööle sõidab see, kelle auto läheb käima

Põhja-Lapimaal elav Iren Vahersalu rääkis "Terevisioonis", et talvel võivad külmakraadid päris ohtlikuks minna ja käreda pakasega sõidab tööle see, kelle auto käima läheb. Vahersalu sõnul on aga polaaröö nende pere jaoks pigem nauding, mis surub aega maha võtma.

"Täna on 33 miinuskraadi, aga tundub nagu oleks 39," ütles Põhja-Lapimaal elav Iren Vahersalu. "Meid tõi siia elama loodus, rahu ja vaikus, virmalised, polaaröö ja polaarpäev."

Sel nädalal algab Lapimaal polaaröö, mis kestab 52 päeva.

Elu Põhja-Lapimaal, Karigasniemi külas on Vahersalu sõnul täiesti teistmoodi. "Siin on hästi kokkuhoidev kogukond, sest ellujäämiseks on seda vaja, külmakraadid võivad päris ohtlikuks minna."

Vahersalude pere laps käib lasteaias ja nemad ise tööl. "Pärast lasteaiast tulekut lähme ikka kelgutama ja lumega mängima. Õhtul lähme kamina ette sooja ja joome kakaod ja teed."

Põhja-Lapimaal töölkäimine nõuab ka logistilisi väljakutseid. "Kui auto käima ei lähe, siis see päev tööle ei pääse. Õnneks kõik teavad, mis olukord on, ja sel päeval läheb tööle siis see, kellel auto käima läheb. Busse siin ei sõida."

Külas elab 300 inimest, kellest üheksa on eestlased. "Talvel lähevad siin ka enamus inimesi talveunne nagu loodus ja loomad. Kõik on kodused, hästi vaiksed ja perekesksed. Talvel näeb õues loomi rohkem ringi kõndimas kui inimesi."

"Polaaröö on meie jaoks pigem ikkagi nauding, mis surub sind aega maha võtma. Väljas väga palju rabeleda ei saa, oledki perega ja mängid lauamänge, kood sokki ja loed raamatut. Ülejäänud aasta on nii palju tegemist, teed puid, käid jahil ja kalal, tööl ja matkamas."

Vahersalu sõnul on talvel nende kandis ka turistide mõttes väga vaikne aeg "Kõik lähevad pigem Rovaniemisse ja sinna, kus on suusabaasid. Suvel, kevadel ja sügisel on siin aga väga palju rahvast. Kuna oleme Norra piiri peal, siis sõidavad nad siit läbi."