Galerii: Marko Matvere viib uuel hooajal vaataja taas tuletorne avastama

Marko Matvere juhitud saatesari "Tuled kodusadamas" viib laupäevast vaatajad taas avastama Eestimaa rannikut ja saari ning seal asuvaid tuletorne.

Aasta tagasi ETV ekraanil startinud saatesarjas jõudis Marko Matvere külastada vaid väikest osa Eestis asuvatest tuletornidest. Teisel hooajal jätkab ta kodumaise kultuuriloo avastamist, otsides mereäärsete paikade lugusid, mis on talletunud kivisse, tuulde ja inimeste mälestustesse.

Ajalugu ja meretarkust väärtustades rändab saatejuht mööda Eestimaa merd, rannikuid ja saari. Teise hooaja esimese paigana suundub Marko Matvere Vormsile ehk Ormsöle, kus rannarootslaste sajanditepikkune pärand on kujundanud saare nägu ja hinge. Saarel valvavad mereteid kogunisti kolm tuletorni - väärikas Saxby tuletorn ja sihvakad Norrby valgusmajakad.

Kokku jõuab sel kevadel vaatajateni kaheksa osa. Ees ootavad kohtumised Kihnus ja Vilsandil, Haapsalu ümbruses ja Hiiumaal. Tutvust tehakse ka Narva-Jõesuu, Virtsu, Viirelaiu, Vilsandi ja paljude teiste tuletornidega.

"Tuled kodusadamas" on ETV ekraanil laupäeviti kell 20.

Esimese hooaja lood leiab Jupiterist.

Saatejuht on Marko Matvere, toimetaja Liis Ilves, montaažirežissöör Elar Järvet, produtsendid Piret Müürisepp ja Alar Müürisepp. Saate on ERR-ile tootnud Alpi Film.