ETV suvekava toob kaasa mitmeid olulisi muutusi

Alates 1. juunist läheb ETV üle suvekavale, kus muutuvad mitme püsisaate kellaajad. Uuel ajal on eetris ka "Aktuaalne kaamera", mis võtab suvekuudel päevauudised kokku kell 19 ja 21.

1. juuniga käivituv ETV suveprogramm alustab kuni jaanipäevani hommikuid koos "Terevisiooniga" ja õhtuse telekava lükkab sümboolselt käima Hispaania ajalooline draamasari "La Promesa". Paljude televaatajate lemmiksari on suviste argiõhtute kaaslaseks uuel ajal – alates 1. juunist näeb ETVs sarja esmaspäevast reedeni kell 18.

La Promesa Autor/allikas: pressimaterjal

Ka "Aktuaalse kaamera" esimene uudistesaade on suvekuudel vaatajate ees tavapärasest teistsugusel ajal ja teeb päeva olulisematest uudistest kokkuvõtte kell 19. Eesti pikima ajalooga uudistesaate põhiaeg on jätkuvalt kell 21.

ETV suvekavas muutub ka "Ukraina stuudio" eetriaeg, mis sarnaselt möödunud aastatega liigub juunis esmaspäeva õhtusse. "Ukraina stuudio" on kevadel viimast korda pühapäeval vaatajate ees 24. mail ja alates 1. juunist analüüsitakse Ukrainas toimuvat esmaspäeviti kell 21.35. "Esimese stuudio" arutelud jätkuvad ETVs tavapärastel aegadel kuni 10. juunini.

Mai viimasel reedel paneb kevadhooajale punkti "Ringvaade" ja naaseb suvise telemagasiniga ETV ekraanile 30. juunil kell 21.35. Seoses jalgpalli MM-i ülekannetega on "Ringvaade suvel" püsivalt eetris teisipäevast neljapäevani alates 21. juulist, suurvõistluse otsustaval nädalal (13. juulist) on ETV õhtud jalgpalli päralt.

Juuni ja juuli läbiv teema on kõigi aegade suurim jalgpalli MM, mida ERR vahendab koos TV3 ja Go3-ga. 11. juunil algav ja viis nädalat vältav turniir toob ERR-i kanalitesse kokku 33 otseülekannet.

Kirevasse suvekavasse jagub mitmeid erilisi kohtumisi ja saateid. Nii on ETV 1. juunil taas kohal heategevuslikul Pardirallil ja pühapäeval, 7. juunil tuuakse vaatajateni meeste tantsupidu. Suve avanädalal, 6. juunil tele-esilinastub Mati Alaverist rääkiv dokumentaalfilm "Kindral" ja tagasi ekraanil on 1. juunist suvine lemmiksari "Pulss". Alates 5. juunist viib ETV gurmeeradadele saatesarjas "Maitserännak Eestimaal" ja 8. juunist saab kaasa elada politseipatrulli tegemisi jäädvustavale kodumaisele dokumentaalsarjale "Patrullis".