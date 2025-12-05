X!

"Midsomeri mõrvade" värske hooaeg jõuab esimeste seas Eesti vaatajateni

Tele
"Midsomeri mõrvade" 25. hooaeg Autor/allikas: pressimaterjal
Tele

Krimisarja "Midsomeri mõrvad" 25. hooaeg alustab sel reedel ETV-s ja Jupiteris, jõudes eestlasteni ühena esimestest maailmas.

Krimisari "Midsomeri mõrvad" alustas teleekraanide vallutamist 1997. aastal ja 5. detsembril jõuab eesti vaatajateni juba 25. hooaeg. Juba mitu aastat on Eesti televaatajad ühed esimestest, kes sarja uusi osasid näevad ning nii on ka tänavu. ETV ekraanil alustab uus hooaeg 5. detsembril kell 21.40, Jupiteris on kõik osad juba vaadatavad.

Seejuures esilinastub sari Eestis veel enne kui selle kodumaal Ühendkuningriigis või suurriikides nagu USA-s ja Kanadas, kus "Midsomeri mõrvad" alustab 8. detsembril. Kokku on sarja müüdud enam kui 200 riiki, olles sellega üks edukamaid briti telesarju rahvusvahelise levikuga.

Sarja 25. hooaeg koosneb neljast osast ja inspektor John Barnabyna on ekraanil tagasi Neil Dudgeon, kelle kanda on keskne roll 2011. aastast. Tema paarimehena jätkab Jamie Winter (Nick Hendrix) ning patoloogina töötav Dr. Fleur Perkins (Annette Badland).

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kuula võistluslugusid

Jõule oodates

Vali Oma lemmik

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

04.12

Iisrael sai loa osaleda 2026. aasta Eurovisioonil

04.12

Pääru Oja: liiga tihti jõuavad lavale ainult kehavedelikud ja sopp

04.12

Kuula: Eesti Laul 2026 avalikustas võistluslood

04.12

Galerii: Eesti Laul 2026 võistluslood jõuavad vaatajate ette

08:49

"Midsomeri mõrvade" värske hooaeg jõuab esimeste seas Eesti vaatajateni

12:24

Egon Nuter: mul polnud aimugi, et meid võidi salaja pealt kuulata

04.12

Svante Pääbo: kõige eestilikum asi minu lapsepõlves oli kohupiimakook

04.12

Psühhiaater Lõokene: pidev avalik tähelepanu kurnab aju ja lühendab eluiga

03.12

70 aastat ETV-s töötanud Jüri Pääro: olen oma elu televisioonile pühendanud

20.11

Eesti Laulu finaalkontserdi piletid on nüüd müügil

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo