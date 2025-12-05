"Midsomeri mõrvade" värske hooaeg jõuab esimeste seas Eesti vaatajateni

Krimisari "Midsomeri mõrvad" alustas teleekraanide vallutamist 1997. aastal ja 5. detsembril jõuab eesti vaatajateni juba 25. hooaeg. Juba mitu aastat on Eesti televaatajad ühed esimestest, kes sarja uusi osasid näevad ning nii on ka tänavu. ETV ekraanil alustab uus hooaeg 5. detsembril kell 21.40, Jupiteris on kõik osad juba vaadatavad.

Seejuures esilinastub sari Eestis veel enne kui selle kodumaal Ühendkuningriigis või suurriikides nagu USA-s ja Kanadas, kus "Midsomeri mõrvad" alustab 8. detsembril. Kokku on sarja müüdud enam kui 200 riiki, olles sellega üks edukamaid briti telesarju rahvusvahelise levikuga.

Sarja 25. hooaeg koosneb neljast osast ja inspektor John Barnabyna on ekraanil tagasi Neil Dudgeon, kelle kanda on keskne roll 2011. aastast. Tema paarimehena jätkab Jamie Winter (Nick Hendrix) ning patoloogina töötav Dr. Fleur Perkins (Annette Badland).