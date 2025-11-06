Galerii: uus saatesari "Ridade vahel" viib kirjanike lapsepõlveradadele

Uus saatesari "Ridade vahel" uurib, millist rolli mängisid kohalikud inimesed, raamatukogud ja eestikeelne lugemisvara armastatud kirjanike kujunemisel. Saatejuhi Ave-Marleen Rei sõnul püütakse nende kohtumiste käigus jälile saada sellelegi, milline on kirjanikuks kujunemise retsept.

"Olen tänulik kirjanikele nende maailmade eest, mida nad loovad ning mind siiralt huvitab see, miks ja kuidas ühest väikesest poisist või tüdrukust kujuneb kirjanik," avab Ave-Marleen Rei saate üht käivitavat ideed. Kirjanikega vesteldes tuleb juttu ka laiemalt lugemisest ja loomisest. "Kirjutamine algab lugemisest. Heas näidendis on alati saladusi. Huumor võib olla tõhus ravim, aga ka hirmus relv," toob ta näiteid põnevatest mõtetest, mida kirjanikud saatesarja jutuajamistes jagasid.

Vaatajat ootab pühapäeviti ees suvine Eestimaa ja südamlikud kohtumised Sõrvest Siimustini.

Avasaates suundutakse koos Mart Juurega Otepääle otsima huumori alustalasid ja avastama, kui suurt rolli mängisid kirjaniku, raamatusõbra ja saatejuhi kujunemisel Otepää, sealsed inimesed ning loetud raamatud.

Lapsepõlve paikasid külastades jõutakse veel Piret Jaaksiga Kohilasse, Martin Algusega Siimustisse, Indrek Koffiga Pärnusse, Lilli Luugiga Väätsale, Jaanus Vaiksooga Sõrve ja Valdur Mikitaga Suisleppa.

Igas saates heidetakse pilk ka kohalikule raamatukogule, mis saatejuhi sõnul väärivad eraldi esiletõstmist: "Just need kohad on laste ja noorte lugemisharjumuse ja eestikeelse kirjanduse püsimajäämisel võtmetähtsusega."

"Ridade vahel" autor ja toimetaja on Ave-Marleen Rei, režissöör Maarika Lauri ning operaator Tanel Velli-Vällik. Saatesari valmis koostöös Eesti Raamatu Aastaga, mida toetab kultuuriministeerium.

"Ridade vahel" on ETV eetris alates 9. novembrist pühapäeviti kell 20.35.