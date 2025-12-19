Üle 200 raamatu lugenud Paul Patrick: lugemine paneb fantaasia tööle

Üheksa-aastane Paul Patrick Rüütelmaa luges suve jooksul läbi 81 raamatut ja rääkis "Ringvaates", et lugemine annab talle suure sõnavara ja paneb fantaasia tööle. Raamatusõbra sõnul sünnib tõeliselt hea raamat siis, kui on südamlik kirjanik ja südamlik illustraator.

"See sai alguse sellest, et sain jõulukingiks Miki-Hiire koomiksi poolaasta tellimuse," ütles Paul Patrick Rüütelmaa, kes hakkas loetud raamatute üle arvet pidama ja on tänaseks läbi lugenud üle 200 raamatu.

Suure raamatusõbra lemmikuks on kirjanik Ilmar Tomusk, kelle raamatud avastas ta kooli kohustusliku kirjanduse kaudu. Suureks lemmikuks on ka raamatusari "LasseMaia detektiivibüroo".

"Hea raamat tuleb siis, kui seal on südamlik kirjanik ja südamlik illustraator," tõdes raamatusõber.

Beebieast saadik luges ema Evelin Greenbaum Paul Patrickule raamatuid ette. "Patrick ise hakkas lugema kuueaastaselt. Alguses käis lugemine nii, et mina lugesin viis lauset, tema ühe lause. Sealt edasi lugesime peatükkide kaupa. Mina tegin raamatuga algust ja lugesin esimese peatüki. Kui raamat juba põnevaks ja sisuliseks läks, andsin raamatu Paulile üle ja ta luges seda ise heameelega edasi," kirjeldas ema.

Kõikide seni loetud raamatute hulgast peab Paul Patrick oma lemmikraamatuks Tiiu Kitsiku "Me kolime ära". "See räägib lapsest, kes kolis Saksamaale elama. Raamat rääkis selles, et ta ei tahtnud minna ja nende elektroonilisest majast," ütles Paul Patrick.

Raamatukogusse raamatut valima minnes vaatab ta kõigepealt üle oma lemmikkirjanike raamatud, kas midagi uut on tulnud.

Lisaks lugemisele mängib ta veel võrkpalli ja malet, puhub pilli ja on koolis tubli õpilane. "Lugemine annab sõnavara, ma oskan sõnu kasutada. Kui ma ei tea, mida mõni sõna tähendab, küsin tavaliselt ema käest. Veel annab lugemine hea ettekujutuse ja paneb fantaasia tööle," tõdes Paul Patrick.