Võlurite maaletooja Krista Kaer: 25 aastat tagasi tegin väga hea otsuse

Tõlkija Krista Kaer meenutas "Ringvaates", kuidas ta 25 aastat tagasi tänu soome kirjastustele ostis Harry Potteri raamatute kirjastamisõiguse, teadmata, et raamatust saab tohutu menuk. Kaera sõnul on Potteri raamatud lugemise juurde meelitanud suure hulga nii lapsi kui täiskasvanuid.

25 aastat tagasi vallutasid Harry Potteri raamatud Eesti poed, kui lettidele jõudis eestikeelne "Harry Potter ja tarkade kivi".

"Harry Potteri raamatute edu ei osanud ennustada isegi inglased ise. Ma nii mäletan, kuidas ma võtsin Briti raamatupoe Waterstones lastekirjanduse kataloogi ja seal oli see raamat ära märgitud kui silmatorkavalt hea lasteraamat," meenutas tõlkija Krista Kaer oma esimest kohtumist Harry Potteriga.

Harry Potteri raamatu tõlkimist soovitasid Kaerale soome kirjastajad. "Nad ütlesid, et kui Eestis pole veel keegi tõlkimisõigusi ostnud, siis jookse ja osta."

Seejärel küsiski Kaer kirjastuselt välja kolm esimest raamatut, mis inglise keeles juba ilmunud olid. "Huvi Potteri lugude järgi püsib, uued põlvkonnad tulevad peale. Kui 2027. aasta alguses peaks Harry Potteri sari välja tulema, siis see tõmbab endaga jälle uusi lugejaid kaasa."

"Potteri filmides pidi kõiki neid termineid kasutama, mis raamatutes olid, see on lepingus sees. Filmi tõlkijad ikka alguses pöördusid meie poole, et kuidas ühte või teist asja öelda," nentis Kaer. "Filmidesse uusi elukaid juurde ei mõeldud, ikka need, kes raamatuteski olid."

Potteri esimese osa tõlkis Kaer üksi. "Teisest osast alates hakkas Kaisa Kaer kaasa lööma. Kõik nimed ja nimetused, mis esimeses osas on, mõtlesin ma ise välja, kellegagi vaidlema ei pidanud. Nii sündisid lendluudpall, Sigatüügas, mugu, kuldne kitu ja kõik muu, see oli väga rõõmus tõlkimine," meenutas Kaer.

Harry Potteri raamatusarja kunstnikuks on olnud ka eesti kunstnik Hanna Särekanno. "Potteri õiguste omanikud ütlesid, et nüüd oleks aeg, et eestlased teevad oma kujunduse, sest igal pool mujal on tehtud. Kujunduse pidi Rowling või tema volitatud esindaja heaks kiitma. Kõigele lisaks ei tohtinud kohalik kujundus mingil moel sarnaneda filmi tegelaste ja filmiolustikuga. Nii et kui loss oli liiga filmi moodi, siis see ei läinud läbi."

Väga paljud eesti lapsed loevad Kaera sõnul tänu Harry Potteri raamatutele üldse raamatuid rohkem. "Minu juurde on tulnud nii lapsi kui täiskasvanud ja tänanud, öeldes, et nad hakkasid tänu Harry Potterile raamatuid lugema ja loevad edasi."