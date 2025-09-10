X!

"Jõulutunnel" ootab taotlusi koostööks

Jõulutunnel
Jõulutunnel
Jõulutunnel Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jõulutunnel

ETV "Jõulutunnel" täidab heategevusmissiooni ka sel aastalõpul. Kuni 6. oktoobrini oodatakse organisatsioonidelt taotlusi ja koostööettepanekuid abivajajate toetamiseks.

Alates 1999. aastast on traditsiooniline heategevussaade "Jõulutunnel" tõstnud esile olulisi murekohti ja abivajajaid Eesti ühiskonnas. Veerandsaja aasta jooksul on televaatajate abil toetatud laste ja täiskasvanute ravi, vähekindlustatud peresid, aidatud soetada vähiravimeid ning erinevaid meditsiini- ja füsioteraapilisi seadmeid.

ETV soovib koos vaatajatega ka sel jõulupühal pakkuda toetust olulise sotsiaal-, tervise- või kultuurivaldkonna kitsaskoha lahendamisel, mis on seni saanud liiga vähe tähelepanu või vajab lisatuge olemasoleva süsteemi kõrval.

"Jõulutunneli" produtsendi Margus Saare sõnul on heategevussaate eesmärk tuua esile laiemaid teemasid ja pakkuda tuge võimalikult paljudele. Seetõttu on oodatud taotlused organisatsioonidelt (sihtasutustelt, mittetulundusühingutelt või heategevusorganisatsioonidelt), kellega koostöös oleks abi laialdane.

Televaatajate annetuste eest soetatav seade, pakutav tegevus või lahendus peaks olema ulatusliku positiivse sotsiaalse, haridusliku või kultuurilise mõjuga ning heategevuslik eesmärk oleks selgelt mõistetav ning tulemus mõõdetav.

Heategevusprogrammis osalemiseks oodatakse taotlusi koos põhjendusega e-aadressile joulutunnel@err.ee kuni 6. oktoobrini.

ETV heategevusliku programmiga on viimastel aastatel liitunud ka ETV+.

Möödunud aastal tegi heategevussaade kolmandat korda koostööd Hille Tänavsuu Vähiravifondiga "Kingitud elu", kui hädavajalike ravimite soetamist vähihaigetele toetati 631 580 euro eest.

"Jõulutunnel" tõi vaatajateni vähipatsientide ja nende lähedaste lood, heategevuslikus otsesaates esinesid muuhulgas Tõnis Mägi, Lenna, segakoor Vox Populi, Tähe-Lee Liiv, rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintett ja Elina Nechayeva koos Andrei Bogatchiga. ETV-s juhtisid saadet Margit Kilumets ja Margus Saar, ETV+ kanalil Margarita Tanajeva.

"Jõulutunneli" lood ja kohtumised leiab veebist.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

popmuusika radadel

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

09.09

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

09.09

Sünoptik Ele Pedassaar: sügis tuleb keskmisest soojem

08:51

Helina Laidla: ühel hetkel mõistsin, et ei suuda tütart elule tagasi tuua

09.09

Video: kuidas lõppes "Ringvaate" roheliste tomatite kunstküpsetamine?

08.09

Evelin Samuel-Randvere: Eurovisiooniga kaasnenud tähelepanu oli minu jaoks liig

09.09

Kokk: tervislik snäkk sobib nii trenni järel kui telekast sporti nautides

04.09

Teist korda abieluranda sõudnud paar: parandasime oma vead

05.09

Telesügis rõõmustab uute sarjadega

26.06

Sillamaa: vahel tundus, et Joala oleks tahtnud olla teistsugune muusik

07.09

Koolipsühholoogid: sageli lahkuvad õpetajad koolist lapsevanemate pärast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo