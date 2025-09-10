"Jõulutunnel" ootab taotlusi koostööks

ETV "Jõulutunnel" täidab heategevusmissiooni ka sel aastalõpul. Kuni 6. oktoobrini oodatakse organisatsioonidelt taotlusi ja koostööettepanekuid abivajajate toetamiseks.

Alates 1999. aastast on traditsiooniline heategevussaade "Jõulutunnel" tõstnud esile olulisi murekohti ja abivajajaid Eesti ühiskonnas. Veerandsaja aasta jooksul on televaatajate abil toetatud laste ja täiskasvanute ravi, vähekindlustatud peresid, aidatud soetada vähiravimeid ning erinevaid meditsiini- ja füsioteraapilisi seadmeid.

ETV soovib koos vaatajatega ka sel jõulupühal pakkuda toetust olulise sotsiaal-, tervise- või kultuurivaldkonna kitsaskoha lahendamisel, mis on seni saanud liiga vähe tähelepanu või vajab lisatuge olemasoleva süsteemi kõrval.

"Jõulutunneli" produtsendi Margus Saare sõnul on heategevussaate eesmärk tuua esile laiemaid teemasid ja pakkuda tuge võimalikult paljudele. Seetõttu on oodatud taotlused organisatsioonidelt (sihtasutustelt, mittetulundusühingutelt või heategevusorganisatsioonidelt), kellega koostöös oleks abi laialdane.

Televaatajate annetuste eest soetatav seade, pakutav tegevus või lahendus peaks olema ulatusliku positiivse sotsiaalse, haridusliku või kultuurilise mõjuga ning heategevuslik eesmärk oleks selgelt mõistetav ning tulemus mõõdetav.

Heategevusprogrammis osalemiseks oodatakse taotlusi koos põhjendusega e-aadressile joulutunnel@err.ee kuni 6. oktoobrini.

ETV heategevusliku programmiga on viimastel aastatel liitunud ka ETV+.

Möödunud aastal tegi heategevussaade kolmandat korda koostööd Hille Tänavsuu Vähiravifondiga "Kingitud elu", kui hädavajalike ravimite soetamist vähihaigetele toetati 631 580 euro eest.

"Jõulutunnel" tõi vaatajateni vähipatsientide ja nende lähedaste lood, heategevuslikus otsesaates esinesid muuhulgas Tõnis Mägi, Lenna, segakoor Vox Populi, Tähe-Lee Liiv, rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintett ja Elina Nechayeva koos Andrei Bogatchiga. ETV-s juhtisid saadet Margit Kilumets ja Margus Saar, ETV+ kanalil Margarita Tanajeva.

"Jõulutunneli" lood ja kohtumised leiab veebist.