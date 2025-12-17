ETV ja ETV2 pühadekava pakub uusi kohtumisi igasse õhtusse

ETV ja ETV2 täidavad jõulunädala meeldejäävate kohtumistega, kus esmaspäevast pühapäevani rõõmustab telekavas midagi uut – värskelt valminud saade, seninägemata film või kauaoodatud etendus.

Jõulunädala esmaspäeval, 22. detsembril kell 19.30 tele-esilinastub ETV-s Maria Avdjuško dokumentaalfilm "Head inimesed", mis avab vähiravifondi "Kingitud elu" tegemisi läbi inimeste, kes seisavad silmitsi raske haigusega ja annab sõna nendele, kes fondile abikäe ulatavad, olgu siis läbi vabatahtliku tegevuse või annetuste.

22. detsembri õhtusse toob ETV ka südamliku kohtumise "Klassikatähed 2025" võitja Havryil Sydorykiga. Kell 21.30 ekraanile jõudev portreesaade "Sõja varjust lavasärasse. Klassikatäht Havryil" saadab Ukrainast Eestisse õppinud tulnud noort andekat pianisti ja annab sõna inimestele, kes Havryili annet ja pingutusi kõige paremini tunnevad.

ETV2 pühadenädala avab esmaspäeval kell 22 "Plekktrumm" koos Maria Listraga, kelle lõppeva aasta üheks tipphetkeks jääb debüüt Carnegie Hallis.

Maria Listra Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Teisipäev, 23. detsember on ETVs täidetud muusikaliste kohtumistega. Neist esimene, kell 19.30 linastuv erisaade "Arvo Pärdi sünnipäev New Yorgis" viib vaataja samuti maailmakuulsasse Carnegie Halli, kus eesti tippmuusikud tähistasid Arvo Pärdi 90. sünnipäeva.

Popmuusikasõpru kostitab ETV teisipäeval kell 21.30 dokumentaalfilmiga "Sal-Saller. See on see, mis paneb elama", mis avab Hendrik Sal-Salleri isiklikku ja loomingulist maailma läbi seninägematu arhiivikaadrite, intiimsete hetkede ja avameelsete vestlustega.

Teisipäeva lõpetab kell 22.35 kontsertkohtumine "Marju Länik 50 aastat laval", millega Marju Länik tähistas oma suurt lavajuubelit, saatjaks laval ansambel Vitamiin, Pearu Paulus, Mait Maltis, Kaire Vilgats ja Dagmar Oja.

"Sal-Saller. See on see, mis paneb elama" Autor/allikas: Kaader filmist

Jõululaupäeva toob ETV rõõmu südamlike kohtumiste ja pühademuusikaga läbi päeva. Jõuluõhtu jumalateenistust vahendatakse tänavu kell 16 Jõelähtme kirikust. Kell 18.30 ootab ees kohtumine Linnateatri rahvaga, kelle jaoks täitis 2025. aasta unistuse uuest kodust. Saates "Linnateater. Lõpuks kodus" näeb teatri avamisele eelnenud tihedat kolimisnädalat ja uhkeid avamispidustusi.

Jõululaupäeva õhtul, kolmapäeval kell 19.30 tervitavad vaatajaid Piret Järvis-Milder ja Juhan Kilumets saates "Jõulud ETVga". Pühadesäras stuudios vaatavad aastale tagasi tuntud eestlased ja kõlavad kaunid jõululaulud.

24. ja 25. detsembri õhtusse lisab värvi ja meeleolu muusikalise lavastuse "Rohelised niidud" tele-esilinastus - mitu suve Kiidjärvel inimesi paelunud menuk jõuab kahel järjestikusel õhtul nüüd ka ETV ekraanile. Eesti Raadio meeskvarteti lugu on täis legendaarseid laule, pööraseid seiklusi, armumisi ja eneseleidmist. Peategelasi kehastavad Priit Võigemast, Kalle Sepp, Priit Strandberg ja Mait Malmsten.

Thors Films "Rohelised niidud" (lavastaja Priit Võigemast) Autor/allikas: Kalev Lilleorg

Esimene jõulupüha on ETV-s traditsiooniliselt heategevussaate "Jõulutunnel" päralt. Neil pühadel teeb "Jõulutunnel" koostööd Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga, et vaatajate toel jõuaksid Eesti elavate lasteni uusimad ravivõimalused. Inimlikke lugusid ja sooja pühademuusikat vahendavad 25. detsembril kell 18.45 saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Saar. "Jõulutunnel" ütleb vaatajatele aitäh ja teeb kokkuvõtted erisaates 27. detsembril kell 20.30. Esimesel jõulupühal liitub heategevussaatega ka ETV+ koos saatejuht Julia Kalendaga.

Teisel jõulupühal kell 20 seab ETV ekraanil end sisse Vahur Kersna, kes kuuel reedel võtab luubi alla Eesti Televisiooni kireva ajaloo. Sel suvel 70. sünnipäeva tähistanud ETV lugu asub Vahur Kersna avama läbi erinevate aastakümnete ja märgiliste hetkede. 26. detsembri õhtul läheb ta ajas tagasi 70 aastat ja uurib, kuidas televisioon Eestis üldse alguse sai.

ETV2 rõõmustab 26. detsembril kell 21.20 Vanemuise operetiga "Viini veri". Kevadel salvestatud ja nüüd esmakordselt vaatajateni jõudvas operetis astuvad lavale Tamar Nugis, Karmen Puis, Maria Listra, Jaan Willem Sibul, Rasmus Kull, Atlan Karp, Pirjo Jonas, Andres Mähar jt ning Vanemuise ooperikoor, balletitrupp ja sümfooniaorkester.

"Viini veri" Autor/allikas: pressimaterjal

Aasta viimasel nädalavahetusel pakub ETV nii muusikat kui ka sporti. Laupäeval, 27. detsembril kell 19.30 jõuab vaatajateni esimene osa erisaatest "Eesti Laul 2026. Kuulamine", mis asub hindama Eesti Laulu seekordseid võistluslugusid. Avasaates uurib Marko Reikop, mida arvavad finaali jõudnud lauludest Maris Kõrvits, Andrei Zevakin ja Ott Lepland. Samal õhtul stardib ETV-s ka saatesarja "Meie hõimlased" uus hooaeg, mille avaosas suundutakse avastama karjalasi ja nende lähedust eestlastega.

Jõulunädala lõpetuseks võtab 2025. aasta sportlikud saavutused kokku pidulik gala "Spordiaasta tähed 2025" õhtujuht Tõnis Niinemetsa eestvedamisel. Parimate autasustamisele lisavad laval meeleolu Karl-Erik Taukar, Maarja-Liis Ilus koos Rauno Pehkaga, ansambel Regatt. ETV otseülekanne Alexela kontserdimajast algab pühapäeval kell 19.30 ja jätkub peale "Aktuaalset kaamerat". ETV2 vahendab pidulikku sündmust samaaegselt koos viipekeelse tõlkega.

"Viimane showtüdruk" Autor/allikas: Kaader filmist

Pühadekava lahutamatuks osaks on ka tänavu nii kontserdid kui ka filmid. ETV2 on lastele mõeldes kokku pannud rikkaliku programmi jõulufilmidega. Täiskasvanud on jõulunädalal oodatud nautima Jane Austeni klassikat. 24. detsembril kell 21 näitab ETV2 auhinnatud mängufilmi "Mõistus ja tunded", peaosades Emma Thompson, Kate Winslet ja Hugh Grant. Päev hiljem, 25. detsembril kell 21.05 on ETV2 ekraanil mängufilm "Uhkus ja eelarvamus" koos Keira Knightley ja Rosamund Pike'ga. Hoopis teise maailma viib ETV 27. detsembril kell 22.20, kui ekraanile jõuab Pamela Andersoni tagasi tähesärasse tõstnud mängufilm "Viimane showtüdruk".