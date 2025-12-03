Klassikaraadio peatoimetajana alustab uuel aastal Miina Pärn

Miina Pärn on Klassikaraadio kuulajatele tuttav kaaslane, sest vastutava toimetajana on ta saateid teinud ja ülekandeid vahendanud juba 2014. aastast.

Tema käe all on valminud mitmed silmapaistvad autorisarjad, sh Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud sari "Kolm kõla", prominentseid muusikuid ühendav "Legendaarne lend" ja kultuurilooline "Tornikell minu külas".

ERR-i juhatuse liige Tiina Kaalep tõstab esile Miina Pärna selget ja tulevikku suunatud visiooni. "Miina teab, milline on Klassikaraadio täna ja kuhu ta võiks edasi liikuda. Klassikaraadio on väga unikaalne raadiojaam ja lähtusime peatoimetaja konkursil teadmisest, et Klassikaraadiot saab edukalt juhtida vaid muusikat süvitsi tundev ja armastav inimene. Nii nagu seda on juhtinud Tiia Teder esimesed kolmkümmend aastat."

Miina Pärn alustab Klassikaraadio peatoimetajana 2026. aasta jaanuaris.

Klassikaraadio tugevustena näeb ta kvaliteetset muusikat ja tipptasemel kultuuriajakirjandust. "Mida tugevam on kultuuriajakirjandus, seda tugevamas positsioonis on kultuur tervikuna kogu ühiskonnas. Klassikaraadio aitab orienteeruda muusikamaastikul ja toetada kuulajate tähendusotsinguid, olles dialoogis oma valdkonna tippudega üle kogu kultuurivälja," ütles Pärn.

Klassikaraadiot selle loomisest (esimene eetripäev oli 1. aprillil 1995. aastal) saati juhtinud Tiia Teder jätkab peatoimetajana käesoleva aasta lõpuni. Aastaid toimetuses temaga koos töötanud Miina Pärna iseloomustab ta sõnadega: "Miina tõi Klassikaraadiosse suur huvi muusika ja raadiotöö vastu kümmekond aastat tagasi. Sestpeale on ta teinud palju intervjuusid, kontserdiülekandeid ja kõrgelthinnatud saatesarju. Miinal on ideid ja jätkub kangekaelsust neid ellu viia."

Miina Pärn on omandanud koorijuhtimise magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Lauljana on ta kuulunud nii Eesti Filharmoonia kammerkoori kui ka Vox Clamantise koosseisu.