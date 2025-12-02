X!

Selgusid tänavused raadioauhindade nominendid

Kuldmikrofon 2025 auhind, autor Eero Vaikre
Kuldmikrofon 2025 auhind, autor Eero Vaikre Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti Rahvusringhääling ja Eesti Ringhäälingute Liit kuulutavad 18. detsembril välja tänavuse Kuldmikrofoni laureaadi. Selgunud on ka nominendid teistele raadioauhindadele.

Ringhäälingu 99. aastapäeval, 18. detsembril tunnustatakse silmapaistvaid raadiotöid ja -tegijaid ning pikaajalise silmapaistva töö eest antakse üle Kuldmikrofon. Eesti Rahvusringhääling koostöös Eesti Ringhäälingute Liiduga jagab tänavu välja auhinnad neljas kategoorias: aasta raadioajakirjanik, aasta raadiointervjuu, aasta meelelahutuslik saade ja aasta raadiohetk. 

Aasta raadioajakirjaniku tiitlile on nomineeritud:

  • Ainar Ruussaar, Kuku raadio tegevtoimetaja
  • Johannes Voltri, ERR-i raadiouudiste vastutav toimetaja, Vikerraadio
  • Miina Pärn, Klassikaraadio vastutav toimetaja
     

Aasta raadiointervjuu nominendid:

  • Klassikaraadio / Miina Pärna intervjuu Tõnu Kaljustega enne Arvo Pärdi kontserti BBC Promsil
  • Raadio 4 / Jevgenia Savina-Loštšina ja Petr Sushkovi intervjuu Nora Pärdiga saatesarjas "Maestro. Heli vaikuses. Arvo Pärt 90"
  • Rock FM / Robert Kõrvitsa ja Kristjan Rabi intervjuu Meelis Karmoga, teemaks raamat "Heldur Karmo. Elu muusikas"
     

Aasta meelelahutusliku saate nominendid:

  • Klassikaraadio "Hommikumäng"
  • Raadio 2 "Rahva Oma Kaitse"
  • Sky Plus hommikuprogramm
     

Aasta raadiohetke võitja avalikustatakse koos teiste auhindade ja Kuldmikrofoni laureaadiga 18. detsembril Eesti Raadio 1. stuudios toimuvas otsesaates. Kuldmikrofoni otsesaade on ringhäälingu aastapäeval kell 14 eetris korraga nii Vikerraadio, Kuku raadio, Kadi raadio, Äripäeva raadio, Raadio 7 kui ka Rock FM eetris.

Toimetaja: Karmen Rebane

