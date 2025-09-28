Sandra Sillamaa: kutsume Sadu stuudiosessioone teraapiasessioonideks

Sadu tuumiku moodustab kolm liiget: Sandra Sillamaa, Sofia-Liis Liiv ja Frederik Küüts. Bändile pandi alguse Sillamaa, kes võttis ühendust Liiviga, kes omakorda rääkis ideest Küütsile.

"Ma tundsin, et ma tahan midagi teha. Alguses oli idee istuda üksi klaveri taga ja laulda laule, aga siis ma sain aru, et ma ei oska klaverit mängida ning samal ajal laulda ja torupilli mängida pole võimalik," naeris Sillamaa saates "Hommik Anuga". "Ühesõnaga see oleks mingit moodi sündinud niikuinii. Mul on väga hea meel, et see sündis nende inimestega."

"Olin pikalt manifesteerinud endale seda, et mina tahan rohkem muusikat oma ellu ja tahan tasakaalukausil seda kaussi tõsta. See kõne tuli väga õigel hetkel," sõnas Liiv.

Uus koosseis pole Sillamaa sõnul suve lõpus loomingulisele pausile läinud Trad.Attack!i mantlipärija. "Sel hetkel polnud üldse plaani, et me paneme Trad.Attack!i pausile. Selles mõttes ei olnud niimoodi, et mul tuli nüüd üks asi ja lõpetame selle ära. Seal olid omad põhjused."

Bändi stuudiosessioonide lahutamatu osa on oma elust rääkimine. "Me kutsume neid teraapiasessioonideks, mõnikord ei jõuagi muusika salvestamiseni. On tõesti olnud üks esmaspäev, kus ma sõitsin Tartust ekstra kohale, hakkame kell 11 rääkima ja kell 16 lõpetasime, stuudioaeg sai otsa ja tagasi koju," muigas Sillamaa. "See ei olnud ainult üks esmaspäev. Neid oli ikka mitmeid," täpsustas Küüts.

Kõik, millest stuudios räägitakse, jääb kas stuudioseinte vahele või jõuab lauludesse. Kolmapäeval ilmavalgust näinud debüütalbum "Probleemid paradiisis" on inspireeritud kõigi Sadu liikmete isiklikust elust. "Kergem on sõnu seada või meloodiaid luua sellest kohast, kus on härdam olla," leiab Liiv.

"Kindlasti, kui ei oleks viimasel kahel aastal olnud selliseid tormilisi elusündmuseid, mis minu isiklikus elus on, siis tegelikult ma arvan, et mul ei oleks olnud seda miskit sees, mis vajas kuhugi väljasaamist ja ma ei oleks helistanud Sofiale, et kuule, nüüd peab midagi tegema. Ega me ei teadnud, mida me tegema hakkame, aga teeme midagi," tõdes Sillamaa.

Sadule soovivad muusikud pikka iga ja häid esinemisi. "Sooviks, et neid häid lugusid või mõtteid ja sõnumeid, mis kõnetavad ka teisi, tuleks jätkuvalt," lisas Sillamaa.