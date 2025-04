Nahaarst: päikesekaitsekreem kaitseb nahahaiguste ja vananemise eest

Nahaarst Bret Kaldvee rääkis "Terevisioonis", et päikesekaitsekreemi võiks kasutada läbi aasta, sest kreem kaitseb nii nahahaiguste kui ka naha enneaegse vananemise eest. Nahaarsti sõnul on naha vananemist põhjustav UVA-kiirgus läbi aasta suhteliselt sarnane ning läbib ka aknaklaase.

"Mis põhjusel päikesekaitsekreemi kasutada, siis eelkõige soovime seda, et nahakasvajaid ei tuleks, aga teisalt naha vananemise puhul soovitan päikesekaitsekreemi kanda läbi aasta, ka talvel," ütles nahaarst Bret Kaldvee.

Kui aga põhiline aspekt on vältida naha ärapõlemist ja nahakasvajate teket, tuleks vaadata UV-indeksit ja kui see on üle kolme, peaks kindlasti oma nahka päikesekaitsekreemiga katma. "Alla kolme ei ole päikesekaitsekreemi kasutamine kohustuslik, aga kui tahta kaitsta oma nahka enneaegse vananemise eest, siis peaks päikesekaitse olema igapäevane," tõi nahaarst välja.

SPF on sun protection factor, mis tähendab kaitset ainult UVB-kiirguse eest, aga maapinnale jõuab kaht tüüpi UV-kiirgust. "UVA, mis põhjustab naha vananemist ja UVB-kiirgus, mis põhjustab nahapõletust. UVA intensiivsus on läbi aasta suhteliselt sarnane, ta läbib aknaklaase ja see on ka põhjus, miks me soovitame päikesekaitsekreemi kasutada läbi aasta. UVB on intensiivsem suvel," selgitas Kaldvee.

Nahaarstid ei soovita päikesekaitsekreeme alla 30 SPF-i, sest me kasutame päiksekaitsekreeme liiga vähe ja liiga harva.

Kallim päikesekaitsekreem ei tähenda Kaldvee sõnul automaatselt seda, et kreem oleks kuidagi parem, et ta kaitseks paremini.

"Naised võiksid kasutada tooniga päikesekaitsekreeme, mis annavad esmase ühtluse näole ja sinna peale ehitada kergem meik," soovitas Kaldvee.