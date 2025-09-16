Nahaarst: Hiina odavkaubamajadest ostetud riided ohustavad tervist

Nahaarst Bret Kaldvee rääkis "Terevisioonis", et Temust või Sheinist tellitud riided võivad põhjustada nahalöövet ja seetõttu ei tohiks Hiina odavkaubamajadest rõivaid osta. Kaldvee sõnul on see eriti oluline laste puhul, sest tänapäeval kannatab niigi väga suur osa lapsi atoopilise dermatiidi käes, kus nahabarjäär juba eos on rikutud.

"Minu juurde jõuab kord kvartalis patsient, kellel on tugevam lööve, mis võib olla põhjustatud konkreetsest riideesemest, aga ka pesuloputusvahenditest või pesupulbrist," ütles nahaarst Bret Kaldvee.

Teatud juhtudel võib nahaarsti sõnul pilt päris kole olla. "Meenub üks vanem naisterahvas, kellel oli käe peal 15-sentimeetrise läbimõõduga tihenenud erkpunane, paksemaks läinud nahk, kuhu tekkisid pidevalt villid. Ta oli ostnud endale uue kunstnahast käekoti, mida ta kandis käe peal ja kotirihm tekitas seda ravile mittealluvat löövet," tõi Kaldvee näite.

"Löövet võivad tekitada värvid, aga ka formaaldehüüd, mida kasutatakse selleks, et riided ei kortsuks, või siis ftalaadid, mida kasutatakse näiteks kunstnahast toodete puhul, et nahka pehmendada."

Metalliosakeste puhul on teada ja tuntud nikliallergia. "Kui aga osta Hiina odavkaubamajadest Sheinist või Temust tooteid, on leitud nii riietelt kui ka jalanõudelt pliiosakesi ja seda kordades rohkem, kui on normis ette nähtud. Eriti oluline on see laste puhul, kes panevad metallosakesi ja ka kangast suhu. Ärge ostke lastele Hiina odavkaubamajadest riideid," nentis Kaldvee.

Tänapäeval kannatab niigi väga suur osa lapsi atoopilise dermatiidi käes, kus nahabarjäär juba eos on rikutud. "Allergiliste löövete tekketõenäosus probleemsetesse piirkondadesse nagu põlveõndlaid, küünarlohud on väga suure tõenäosusega tulemas."

Kahtlustamaks, et lööve on tingitud riietest, peab tähele panema, kui lööve tekib kohe peale eseme kandmist. "Aga see võib võtta aega ka kuni 72 tundi. Tähele peab panema ka seda, kui lööve kipub tekkima voltide piirkondadesse, kohta, kus kangas on hästi tihedalt naha vastas."

"Üks võimalus on see, et rõivast mitte kanda või pesta see korduvalt läbi. Nahka võib aga ka kreemitada apteegikreemiga, mis on mõeldud tundlikule nahale," ütles nahaarst.