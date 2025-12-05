Nahaarst: õiget nahahooldusrutiini tuleks selgitada juba lapseeas

Nahaarst Elo Kuum rääkis "Terevisioonis", et kindlasti tasuks juba kümneaastastele lastele soovitada õiget nahahooldusrutiini, et nad ei hakkaks näohooldus- ja jumestustoodetega üle pingutama. Kuuma sõnul kipuvad teismelised kasutama liiga palju ja liiga rasvaseid tooteid, mis pigem soodustab akne teket.

"Suurem probleem on just puberteediealiste lastega, kes tahavad palju meiki kanda ja vahel kipuvad sellega liialdama, see võib ummistada poore ja soodustada vistrike teket," selgitas nahaarst Elo Kuum.

Kuna lapsed kipuvad kasutama täiskasvanutele mõeldud tooteid, siis need võivad sisaldada potentsiaalseid allergeene, mis laste õrna nahka ärritavad. "Alla kümneaastased lapsed ei peaks kangemaid kosmeetika- või nahahooldustooteid üldse kasutama. Laste näo hooldamiseks piisab näo puhastamisest pehmetoimelise pesugeeliga, niisutamisest ja päikesekaitsest," tõdes nahaarast.

Kuum tõi välja, et just lapsepõlves saadud UV-kiirgus suurendab hilisemas elus näiteks melanoomi ja nahavähi riski. "UV-kiired tulevad pilvedest läbi ja peegelduvad tagasi ka vee ja lume pealt."

"Teismelised kipuvad kasutama liiga palju ja liiga rasvaseid tooteid. Või siis kasutavad nad liiga palju samade aktiivainetega tooteid, teevad liiga agressiivset ravi ja kuivatavad nahapinna liigselt ära. Nahk hakkab siis just vastupidiselt soovitule rohkem rasu tootma. Sageli ongi akne probleem sellest tingitud."

