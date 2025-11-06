Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

"Ringvaade" kohtus omajagu kõmu tekitanud lavastuse trupiga möödunud nädalal.

Näitleja Tiina Tauraite selgitas, et murdja ehk inglise keele cougar tähendab naist, kes on finantsiliselt nii heal järjel, et ta võib elada oma elu nii, nagu ise tahab. Tema kehastatav kaaslane leiab endale noorema kaaslase, keda ta seejärel oma tööreisidele kaasa võtma hakkab.

"Meie esimene reaktsioon on, et see ei ole ju võimalik. Natuke ka sellepärast, kuidas me oleme harjunud maailma nägema. Naljakas on see, et teistpidi on see küll võimalik. Vanem mees, noorem naine tundub ühiskonnas palju võimalikum, aga teistpidi mitte. Ja kuna see on nii harv juhus, siis me inimestena ei oska sellele leida seda siiruse võimalikkust selles. Me mõtleme, et see ilmselt mingi ärakasutamise lugu või midagi taolist, heal juhul ihalugu, aga ei," avas ta.

Tema 23-aastast kaaslast Johni kehastab lavakunstikooli viimasel kursusel õppiv Mattias Nurga, kelle näitlejatöö vanemlektor Tiina Tauraite on olnud. Internetis alanud ja nüüd ka leheveergudele jõudnud kriitika ütleb, et sellises olukorras tekib võimupositsiooni kuritarvitamise oht, sest õppejõul on otsene mõju õpilase karjäärile.

Tauraite sõnas, et võtta mängima tudeng ei olnud tema ja lavastaja Johan Elmi esimene mõte. "Kuskil meie teisel kohtumisel tuli mõte võtta koolist, võib-olla see värske, publikule võõras nägu annab ka selle tegelase värskusele ja lootusele juurde," märkis Elm.

Nurga sõnul on kooli ajal professionaalse näitlejaga kahe inimese tüki mängimine võimalus, millele oli raske ei öelda. "See on mega võimalus. Ma peaks olema puhas loll, kui oleksin sellisest asjast keeldunud," lausus ta.

Tauraite märkis, et tudengiga mängimine on tema jaoks omamoodi väljakutse. "Õpetajana tahad teada saada, mida ma olen teinud õigesti, mida olen jätnud tegemata, kas ma tulevikus saan mingeid vigu parandada, kas ma mingil hetkel pean midagi muud selgitama. Mul on lõppkokkuvõttes väga hea meel, sest ma olen aru saanud, et me õppes ei ole väga palju mööda pannud. Mu noor kolleeg on õppinud kõike selleks, et ennast situatsiooni visata, et öelda mingil hetkel, kui ta ei saa aru, et öelda talle miski ei sobi või ta on prooviga rahul."

Mõlema näitleja sõnul oli oluline jõuda kolleegi tasandile. "Kui sa teed inimesega koos tükki, siis sa pead saama temaga kolleegi tasandile. See on üliäge, et see on niimoodi juhtunud, sest niigi on mingisugune hirm, et ma olen professionaalse näitlejaga, aga eriti äge on, kui sa tõesti tunned, et me oleme samal tasandil, meil on üks eesmärk ja me töötame võrdsetel alustel," ütles Nurga.

Anne ja Stiili artiklis rääkis Tauraite, kuidas tegi Nurgale ettepaneku veeta kahekesi hotellis aega. Eesmärk oli kaks ööd hotellis veeta ja proovida aru saada, mida tähendab sunnitult nelja seina vahel lihtsalt aega surnuks lüüa. Seda kritiseeris tugevalt näitleja Märt Koik. Tauraite, Nurga ja lavastaja Johan Elm ütlevad, et vaatasid seda meetodnäitlemise vaatenurgast.

"Need kaks tegelast on ka täiesti võõrad. See pealtnäha hierarhiline vahe on ikkagi ka nende jaoks olemas. Nii et ega nüüd väga mõnusalt peale lennata ei olegi väga hea. Hea on hoida seda teatavat hirmu teineteise vastas. Aga tüki jooksul see hirm tegelaste vahel kaob, mis tähendab, et see on väga hea, kui see näitlejate vahel kaob ka," rääkis Elm.

"Näitlejate töö ongi tavaliselt hakkama saada. Ja meie ka, me saamegi hakkama. See on meie töö ja seda ongi meid õpetatud tegema," sõnas Tauraite. "Õnneks on meie tiimis ka kehadramaturg, intiimsuskoordinaator, meil on Johan. Seda tuge on rohkem, mis on lahe."

Ta selgitas, et intiimsuskoordinaatori ülesanne on kaardistada piirid ja kehtestada distsipliin proovisaalis ja laval, et kõik tunneksid ennast hästi. "Ei ole vaja, et keegi tunneks ennast halvasti või juhtuks midagi, mida ta tegelikult ei soovi, et juhtuks. Kuigi ma pean ütlema, et me küsisime seda nagunii enne, kui tema meiega liitus. Sa pead olema kindel, et see, mis proovis juhtub ei ole teisele kuidagi vastuvõetamatu," lausus Tauraite.

Nurga lisas, et piiride selgeks rääkimine aitab ka esimese pinge maha saada. "Et okei, me oleme samal lehel, me teame, mida me tegema hakkame, kõik on kontrolli all. Aga selles mõttes, et kui sa tegema hakkad, siis ikkagi on alguses natuke veider, aga see ongi iga uue inimesega, kellega sa armastustükki mängid," ütles ta.