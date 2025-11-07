Lavakunstikooli juht: õppejõud ja üliõpilane poleks pidanud koos hotellis ööbima

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli juht Mart Koldits rääkis "Ringvaates", et kuigi meetodnäitlemine on näitlejatöö lahutamatu osa, poleks pidanud lavastuses "Murdja" üheskoos lavale astuvad õppejõud ja näitlejatudeng prooviperioodi käigus kahekesi hotellis ööbima.

Ülejärgmisel nädalal esietendub Tallinnas Salme kultuurikeskuses Johan Elmi lavastus "Murdja", kus astuvad armunutena üles lavakunstikooli õppejõud Tiina Tauraite ja neljanda kursuse näitlejatudeng Mattias Nurga.

Mõned nädalad tagasi ajakirjas Anne ja Stiil ilmunud artiklis rääkis Tauraite, kuidas tegi Nurgale suvel ettepaneku lavastuse tarbeks veeta kahekesi hotellis kaks ööd, et proovida aru saada, mida tähendab sunnitult nelja seina vahel lihtsalt aega surnuks lüüa. Internetis alanud ja nüüd ka leheveergudele jõudnud kriitika ütleb, et sellises olukorras tekib võimupositsiooni kuritarvitamise oht, sest õppejõul on otsene mõju õpilase karjäärile.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli juht Mart Koldits peab valeks otsust, et õppejõud ja tudeng lavastuse ettevalmistuse käigus kaks ööd hotellis veetsid. "Kui ma oleks teadnud, siis ma oleks öelnud, et ärge tehke," kommenteeris ta.

Küll aga avas ta, et tegemist oli näitlejatöö meetoditega seotud otsinguga, mis osa näitleja ameti põhitehnikatest. "Näitleja tehnikavõtete ülesanne on elada nii võimalikult sisse selle tegelase maailma, tema valudesse, tema hirmudesse. Selle puhul on täiesti tavapärane, et kasutatakse selliseid asju, et kui ma mängin ratastoolis tüüpi, siis ma elan natuke aega ratastoolis, ma tean Eesti näitlejaid, kes on käinud taksot sõitmas ja tapamajades. Kui kogu tegevus toimub hotellitoas, mis on üksildane kõle paik, siis sellise tüki lavastamise puhul on täiesti normaalne ja õigustatud lavastamise puhul, et endale see tunne naha vahele saada."

Koldits rõhutas, et tudengil oli võimalus projektist loobuda ilma, et see oleks tema õpinguid või hindamist mõjutanud. "Ta oleks võinud selle vabalt ära öelda, see ei oleks absoluutselt mõjutanud tema hinnet ega fakti, et ta on lõpetanud, sest kõigis teistes diplomilavastustes on ta väga hästi esinenud," ütles Koldits.

Tema sõnul õpetatakse lavakunstikoolis muu hulgas tudengitele enese ja partneri piiride tunnetamist. "Kõik need näitlejaharjutused, kus näitleja töötab emotsioonide ja psüühikaga, esimesest semestrist peale me just seda õpetamegi, et sa hakkaksid tajuma neid piire, oskaksid öelda ei."

Koolijuhi sõnul peab lavakunstikool tulevikus rohkem selgitama oma töö põhimõtteid ja arendama sisemist arusaama sellest, kuidas õppejõud ja tudengid koos projektides osalevad, sest noored näitlejad löövad koolivälistes lavastustes kaasa juba kooli ajal.

"See tõmbas meil käima kõva arutelu, kas me saame mingeid juhiseid või meeldetuletusi välja mõelda, et kui me suhtleme nende partneritega, et me ise ka suudaks neid asju meeles pidada, et me ei unustaks selliseid riskantseid hetki."