Arstiks õppinud Toivo Tänavsuu: hetkel on mu töökoormus liiga suur

Tänavsuu ütles, et tema raamat on ühe arsti kujunemise lugu. "Aga mulle väga meeldiks, kui see oleks inspiratsiooniks ka mõnele teisele dinosaurusele, kes on varajases keskeas ja mõtleb, et mul on üks unistus olnud, aga mis minust enam, ma olen juba vana, kas ma ikka jaksan, aga minge tehke oma unistused teoks," kinnitas ta ja ütles, et inimestel on palju sisemisi ressursse, mida saab mobiliseerida. "Hea tahte korral on kõik võimalik."

Meditsioon on tema hinnangul kinnine tsunft. "Minulegi on öeldud, et ega ma ikka päris arst ei ole, et ma sellise raamatu välja andsin, sest päris arst hoiab vagusi, teeb oma tööd ja ei ole nii edev nagu mina, kes ma selle raamatu kaudu avaldan arvamus ja räägin elust," ütles ta ja lisas, et tema eesmärk on olnud inimlikustada arstitööd. "Alati patsientide parimates huvides, aga ka nende huvides, et ka haiglakeskkonnas midagi paraneks."

Toivo Tänavsuu Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

"Igas haiglas, kus ma olen töötanud, on olnud veidi krampi minu suhtes, et ajakirjanik tuleb meie haiglasse ja hakkab tööle, ei tea, see on kahtlane," mainis Tänavsuu ja rõhutas, et kui tema raamat rahulikult läbi lugeda, siis võib aru saada, et tema kavatsused on olnud alati kõige paremad ja siiramad.

"Mulle meeldivad mitte kõige raskemad, aga keskmiselt raskes seisundis patsiendid, kas hingamis- või südamepuudulikkuses, kes suure tõenäosusega ära ei sure, aga nad vajavad ikkagi jälgimist ja stabiliseerimist," ütles ta ja lisas, et väga paljud inimesed ei ole osanud pidada oma tervist oluliseks. "Ma räägin alkoholist, suitsetamisest, magamatusest, stressist, ülekaalust, kõigest sellest."

Toivo Tänavsuu Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

Tänavsuu on veendunud, et see on igal juhul õige amet. "Ma olen diplomi poolest arst, aga ma ikkagi kujunen arstiks," ütles ta ja lisas, et kõige rohkem inspireerib ja rõõmustab teda see, et iga valve ajal ta õpib ja kogeb midagi uut.

"Praegu olen sattunud noore arstina traditsioonilisse lõksu, et nüüd, kus diplom on käes, tuleb hakata hirmsasti tööd tegema, kõik tööpakkumised vastu võtta ja tuleb aina haigeid ravida, seega hetkel on töökoormus liiga suur, mis on andnud märku ka hiljutise viirushaiguse põdemise kaudu," sõnas ta.

Saade "Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval, 2. novembril kell 10.00