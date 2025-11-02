Maiken WAF laulukooli 20. sünnipäeva kontserdist: see tuleb nagu laulupidu

30. novembril tähistab WAF laulukool suure kontserdiga oma 20. sünnipäeva. Kooli asutaja Maiken ütles, et nende koolis on kõik õpetajad head lauljad, sest muidu nad ei saaks rääkida juttu, et kõigil on võimalik laulma õppida.

WAF laulukooli asutaja Maiken ütles, et tema on hakanud laulu kirjutama ning see kohe muudab enesetunnet. "Sa saad kõik selle välja valada, mis su sees on," mainis ta ja lisas, et nende koolis on õpetajad üldiselt väga head lauljad. "Sest me ise räägime seda juttu, et kõigil on võimalik õppida laulma ja hästi laulma, aga kui me ise pole selle head lauljad, siis me ei saa seda juttu rääkida."

Novembri lõpus tähistab WAF laulukool oma 20. sünnipäeva, mida tähistatakse novembri lõpus suure kontserdiga. "See tuleb nagu laulupidu, sinna on tulemas veel ka Liis Lemsalu, Norman Salumäe ja Taavi Immato," ütles ta ja lisas, et nad tegid üleskutse ka endistele õpilastele, et kui te tahate, siis tulge laulma sinna. "Sada inimest on juba registreerinud vilistlaskoori, seega lisaks omadele jõududele tuleb veel jõude."