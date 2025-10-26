X!

Kaisa Kuslapuu: kes teab, kuidas laulud laulukirjutajateni jõuavad

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk / ERR
Hommik Anuga

Ansambel Lonitseera on otsustanud kaheks kontserdiks publiku ette tuua lood, mida nad on oma kuueaastase tegutsemise jooksul vaid mõned korrad mänginud.

"Mingisuguse nalja tulemusena tekib laul või ühekordseks esinemiseks mõtlen, et räägime selle loo ära laulu teel. Nüüd olene need sahtlist kokku kraapinud ja toome oma publikuni," rääkis muusika Kaisa Kuslapuu.

Näiteks on laule, mis kommenteerivad päevapoliitikat või jäädvustavad tormist ilma. Samuti on Lonitseera teinud paroodialaule. "Meie bändi algus oli see, et 2019. aastal võtsime osa tudengilaulu konkursist, kus oli kohustuslik laul "Ohtlik naine", millele ma muidugi tegin uued sõnad tudengi elust. Ma tol hetkel ei olnud tudeng, aga ma arvan, et petsin ära, sest me võitsime selle konkursi ära," muigas Kuslapuu.

"Hommik Anuga", Lonitseera Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

Saates "Hommik Anuga" tuli esmaettekandele lugu "Kitarrid ja kummelitee". "Kes teab, kuidas need laulud jõuavad inimeseni, kes laule kirjutavad, aga siin ta on," lausus Kuslapuu.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

