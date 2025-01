Maru Metspalu: tofu on üks valesti mõistetumaid tooraineid

TAI soovitab jätkuvalt tervise huvides süüa võimalikult vähe liha, eelkõige punast liha ja erinevaid lihatooteid, kus võib olla vähe reaalset liha, aga palju küllastunud rasvhappeid ning soola. Üks võimalikest igapäevastest alternatiividest on sojaubadest tehtud tofu.

"Tofu on ilmselt üks kõige valesti mõistetumaid tooraineid üldse. Kõik ütlevad, et ta on kummine ja temaga ei osata midagi peale hakata, aga tegelikult on tofu väga tore. Täpselt samamoodi nagu toores liha, tahab ka tofu praadimist, maitsestamist, tahab ka hoolt ja armastust," rääkis Metspalu "Terevisiooni" stuudios.

Olemas on ka suitsutofu, mis võib teha võõrastavale inimesele tofu ligipääsetavamaks.

"Tal ongi hästi tugev suitsu maitse, sest ta on suitsutatud, mingeid maitseaineid ei ole. Mingiks singiks või vorstiks oleks ta ju täitsa tore, aga samas on olemas maitsestamata tofud, mille puhul on inimesel endal palju rohkem mänguruumi," tõdes Metspalu ning lisas, et poelettidelt leiab ka tofut, kuhu on lisatud näiteks oliive, paprikat või köömneid jms.

"Suitsutofu on üks vähestest tofudest, mida võib otse pakist võileiva peale panna. Kuigi sellest saab ka määrdeid teha. Lased peenestajast läbi, paned natukene majoneesi, natukene sibulat ja juba on väga tore," soovitas Metspalu.

Metspalu valmistas ka tofukotlette, kuhu sisse pani suitsutatud tofut, kasulikke seemneid, paprikat, lehtkapsast ja maitsepärmi. "Milleks süüa asju niimoodi, et sul on ainult üks kasulik asi. Võiks ikka ägedalt olla. Kõik see kokku on väga kasulik, et põhjendada ära selle rohkes õlis praadimine," lisas Metspalu.

Võileiva peale pandud suitsutofu viile marineeris Metspalu eelneval õhtul soja, küüslaugu ja natukese leivasiirupiga. "Mulle lihtsalt meeldib. See oleks nii igav olnud, kui ma oleks lihtsalt suitsutofuga siia tulnud," muigas Metspalu.

"Tofu on palju tervislikum ja keskkonnale palju mõnusam. Muide, see on Eesti tofu, Märjamaal tehakse, üliäge," lisas ta. "Inimesed pelgavad igasugu asju, mis on natukene võõrad. Tegelikult on tofut tehtud ja söödud üle 2000 aasta. Selles on väga palju valku, rauda, kaltsiumi, vajalikke aminohapped, täielik superfood. Sellega tuleb lihtsalt natukene mängida," tõdes Metspalu.