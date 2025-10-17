X!

Eesti kuulatuim ja tuntuim raadiojaam on Vikerraadio

Varia
Vikerraadio stuudio
Vikerraadio stuudio Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Varia

Eesti raadiojaamadest on kõige rohkem kuulajaid Vikerraadiol, näitab Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise seire perioodil juuni kuni september 2025.

Päevas kuulab Vikerraadio 107 000 kuulajat, mida on sama palju kui eelmise perioodi uuringu ajal. Vikerraadiole järgnevad päevaste kuulajate vaates Raadio Elmar ja Sky Plus.

Vikerraadiol on enim kuulajaid ka nädala vaates, 209 000. Teisel kohal on taas Raadio Elmar ja kolmandale kohale on tõusnud Retro FM. Kuu vaates jagavad suurimat kuulajate arvu Vikerraadio ja Retro FM, mõlemat raadiojaama kuulab kuus 246 000 inimest. Neile järgneb Raadio Elmar.

Venekeelsetest raadiojaamadest on enim kuulajaid nii päeva, nädala kui ka kuu arvestuses Raadio 4-l. Kuus kuulab raadiojaama 94 000 inimest.

Rahvusringhäälingu raadiojaamadest on Vikerraadio järel igakuiselt enim kuulajaid Raadio 2-l, mida kuus kuulab 111 000 inimest. Klassikaraadiot kuulab igakuiselt 76 000 ja Raadio Tallinnat 29 000 inimest.

Kantar Emori uuring reastab raadiojaamasid ka tuntuse järgi – esikohta jagavad selles vaates Vikerraadio ja Sky Plus. Vikerraadiot mainiti esimesena kõige sagedamini.

Uuring näitab, et Eesti inimesed kuulavad raadiot kõige sagedamini kodus, millele järgneb raadiokuulamine autos. Võrreldes aasta varasema perioodiga on kogu raadio- ja muusikakuulamisele pühendatud aeg päevas kahanenud kaks minutit, raadio ja erinevate muusikateenuste kuulamisele pühendatakse päevas keskmiselt neli tundi ja 12 minutit.

Toimetaja: Karmen Rebane

