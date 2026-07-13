Vikerraadio on jätkuvalt Eesti kuulatuim raadio

Emori raadio- ja muusikakuulamise seire andmetel on Eesti kuulatuim raadiojaam jätkuvalt Vikerraadio.

Eesti elanikud pühendasid raadio ja muusika kuulamisele viimasel poolaastal (jaanuar kuni juuni 2026) keskmiselt 4 tundi ja 16 minutit päevas, näitab Emori raadio- ja muusikakuulamise uuring. Sellest ajast veedeti raadio seltsis 1 tund ja 55 minutit ning internetipõhiseid muusikateenuseid kuulati 1 tund ja 31 minutit päevas.

Raadiojaamadest enim kuulajaid on sarnaselt varasematele uuringutele Vikerraadiol – päevas on Vikerraadiol 109 000 kuulajat ja nädalas 216 000. Vikerraadio on ühtlasi ka Eesti tuntuim raadiojaam.

Vikerraadiole järgneb kuulajate arvu poolest Raadio Elmar, mida päevas kuulab 78 000 ja nädalas 196 000 inimest. Kolmandal kohal on Sky Plus, vastavalt 61 000 kuulajaga päevas ja 181 000 kuulajaga nädalas.

Kuulatuimate raadiojaamade esiviisikusse kuuluvad veel Retro FM ja Star FM. Rahvusringhäälingu raadiojaamadest jõudis esikümnesse ka Raadio 2.

Venekeelsetest raadiojaamadest on populaarseim Raadio 4, mida päevas kuulab 29 000 inimest ja nädalas 76 000 inimest.

Võrreldes aasta varasema perioodiga on kogu raadio- ja muusikakuulamise aeg langenud kolme minuti võrra, samas raadiojaamadele pühendatud aeg on kasvanud kolme minuti võrra.