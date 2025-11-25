Soojakust retrokodu ehitanud naine: mõte tekkis kappide koristamise käigus

Lääne-Virumaal Rakke lähedal ehitussoojakust 1980. aastate stiilis retrokorter-muuseumi ehitanud Merike Õun rääkis "Prillitoosis", et retrokodu idee sai ta kolm aastat tagasi suurpuhastust tehes. Õuna järgmine idee on rajada konteinermuuseumi kõrvale ka retroköök.

"Ma ise siin ei ela, mu kodu on kohe selle soojaku taga, aga siin retrokorteris saab elada ka, " ütles Lääne-Virumaal Rakke lähedal ehitussoojakust 1980. aastate stiilis retrokorter-muuseumi ehitanud Merike Õun.

"Mul algas see asi kolm aastat tagasi, kui olin haiguslehel. Mu üle 70-aastane ema rääkis juba ammu, et hakkame kappe koristama. Kuna kogu aeg oli kiire, polnud aega, aga haiguslehel olles mõtlesin, et nüüd on õige aeg."

Koristamise käigus tekkiski mõte hoovi peale retrokodu-muuseum ehitada, mida inimesed saaksid vaatama tulla.

Merike Õun ehitas ehitussoojakust õue peale retrokorter-muuseumi Autor/allikas: ERR

"Kuna ma töötan eakatega, siis mõtlesin, et saan ka neile rõõmu valmistada ja teen neile toredaid retroüritusi," nentis Õun. "Siin tuleb mul lapsepõlv meelde."

Lastetuba on ühendatud magamistoaga. Riidekapis on uhke kleitide, riiete, mütside ja kingade kollektsioon.

Õuna retroasjade kollektsioonis on enamik asju kas täiesti uued või siis väga vähe kantud. "Klaasi taga neid hoiti," viitas Õun mänguasjadele.

Järgmisena on Õunal plaanis olemasoleva konteinermuuseumi kõrvale rajada ka retroköök.