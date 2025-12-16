Raadio 4 "Jõulurõõmu kuulutus" toetab vähihaigete laste ravi

X!

Raadio 4 heategevussaade "Jõulurõõmu kuulutus" toetab sel aastal vähihaigete laste ravi.

Juba 32. korda toimuv Raadio 4 pühadeprogramm "Jõulurõõmu kuulutus" ulatab koos kuulajatega abikäe lapse vähidiagnoosiga silmitsi seisvatele peredele. Raadio 4 koostööpartner on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit, kes aitab kuulajate annetuste toel soetada lastele vajaminevaid ravimeid.

Raadio 4 heategevussaade toimib heade soovide põhjal, kus kuulajad saavad annetustelefonidele helistades jätta automaatvastajasse oma hea soovi või tervitada sugulasi, sõpradele ja kolleege.

"Jõulurõõmu kuulutus" kõlab Raadio 4 eetris 24. detsembrist kuni 7. jaanuarini iga päev kell 16.05.

Annetustelefonid töötavad ööpäevaringselt 15. detsembrist kuni 7. jaanuarini:
• 900 70 23 – 5 eurot
• 900 70 24 – 15 eurot

Oma toetuse saab teele panna ka ülekandega Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu arvele:
Saaja: MTÜ Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
Arveldusarve: EE402200221064019719
Selgitus: Raadio 4

Pangaülekandega tasudes saab oma tervitused koos maksekorralduse koopia ja muusikasooviga teele panna Raadio 4 aadressile r4@err.ee või postiaadressil Gonsiori 21, Tallinn 10147, Raadio 4.

Raadio 4 heategevusaktsioon "Jõulurõõmu kuulutus" sai alguse 1993. aastal. Aastate jooksul on hoolivad kuulajad aidanud sadu lapsi üle kogu Eesti, kogusummas rohkem kui 370 000 euro eest. 

Toimetaja: Annika Remmel

