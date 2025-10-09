"Ringvaade" külastas Eesti ainsat näitlevat hobust

"Ringvaade" käis külas Eesti ainsal hobusel, kes tegutseb näitlejana. Lavastaja Laura Peterson-Aardami sõnul on hobune Virsik lähtuvalt enda näitlejaisikust lisanud etendusele juurde väga palju kunstilist väärtust, kuigi päris kõike Virsik autoritruult siiski pole nõus tegema.

Näidendi "Dora Mia ehk kellele kuuluvad unenäod" kirjutas Ott Aardam, kes ise ka koos abikaasa Laura Peterson-Aardamiga laval üles astub. Etendust mängiti suvi läbi Saaremaal Rahtla heinaküünis, aga nüüd kolis kogu trupp Tallinnasse, Põhjala tehasesse.

"Me kutsume teda oksütotsiinimasinaks, sest ta on mõnus suur soe ja kui tema vastas oled, tekib kohe mõnus heaolutunne," kirjeldas lavastaja ja osatäitja Laura Peterson-Aardam. "Virsik on meie suhtes hästi toetav olnud kogu aeg."

Virsik leiti lavastusse täiesti ootamatult. Esialgu oli rolli plaanitud teised ratsastatud hobused, aga üks neist osutus liiga suureks ja teine muutus etenduskunstimaailmas hoobilt diivaks.

"Meil kõigil oli suur stress, näitlejad olid täiesti stressis, sest meil oli lühike prooviperiood, et mis nüüd saab. Kuni me läksime tooma lavakujunduseks saepuru ja kohtusime Saaremaa mehega, kes meile saepuru andis. Ühtlasi ütles ta meile, et tal on ka üks hobune, kes peaks meile sobima," meenutas teatriprodutsent Karl Kermes. "Samal õhtul tuligi meile Virsik."

Laura Peterson-Aardami sõnul kirjutas näidendi autor teksti sisse hobuse jaoks kindlad remargid, mida siis Virsik enda moel tõlgendas. "Lähtuvalt enda näitlejaisikust ta päris kõike autoritruult ei teinud, aga Virsik lisas omalt poolt juurde väga hästi ja väga palju kunstilist väärtust. Ega kõik ei peagi teatrikoolis käima. Virsik on sündinud näitleja."

"Virsik on täitsa tavalist hobuse elu elanud," ütles Virsiku mänedžer Albert Erik Venda. "Sööb, magab, joob, käib ratsutamas ja võistlemas."

Laura Peterson-Aardami sõnul on see Eestis pigem haruldane, et loomad on laval.