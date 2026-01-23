X!

Tartu kesklinnas talvituva hobuse omanik: Hermonil on linnas palju tegevust

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Kolmandat aastat Tartu kesklinnas talvituv raskeveotõugu hobune Hermon aitab arboriste linnapargist palke välja vedada ja harjutab linna tingimustes lõbusõidu tegemist. Hermoni omanik Tõnu Mägi sõnul tuleb liikluses hobusega kohtudes võtta hoog maha, kindlasti ei tohi lasta signaali ega seda ilmaimet roolis pildistada.

Suvisel ajal naudib Eesti raskeveotõugu hobune Hermon suurt koplit, aga juba kolmandat aastat elab ta talveperioodil Raekoja platsist vaid paarikümne minutilise jalutuskäigu kaugusel kõikide mugavustega talvekorteris.

"Naabritega on meil vedanud. Inimesed tahavad hobusega suhelda ja see meeldib ka mulle, et võõrad inimesed tulevad ja tahavad nina peale pai teha või pildistada," ütles Hermoni omanik Tõnu Mägi.

Mägi on võimalusel alati Hermoni lähedal, kui keegi peaks tahtma hobusega tutvust teha. "Sada aastat tagasi ei olnud seda, et lastel oleks olnud taskus šokolaad, aga täna see on nii. Aga šokolaadi andmine hobusele on täielik kuritegu," tõdes Mägi. "Šokolaadikommi süües satub hobune krampidesse."

Möödunud talvel aitas Hermon Tartu arboriste vanade pargipuude väljaveoga. Mägi järgmine eesmärk on soovijatele hobusega lõbusõitu teha. "Me oleme juba tänavasõiduküpsed, enesekindlus kasvab iga päevaga. Hermon näiteks kartis jalgrattureid."

"Sammus liigub hobune viis kilomeetrit ja traavis 15 kilomeetrit tunnis, see on meie piirang," tõdes Hermon.

Linnakliikluses hobusega kohtudes tuleks võtta hoog maha ja mööduda hobusest rahulikult. Kindlasti ei tohi lasta signaali ega haarata telefoni järele, et seda ilmaimet roolis pildistada.

"Isa pani mulle oma hobuse järgi isegi nime," muheles Mägi.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Heleri All

