X!

Uue hipodroomi juht: rada on kiirem ja traavlite jaoks rohkem ruumi

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Tuula külas on maailmatasemel hobusesõbralik hipodroom, kus on kiire rada ja traavlite jaoks rohkem ruumi. Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika traavisid uuel hipodroomil kahekohalises showkaarikus, kus hobuse kiirus võib ulatuda 60 kilomeetrini tunnis.

"Hipodroomil võistlevad traavlid. Hobune on käru ees, kärus on sõitja. Ratsasport on hoopis teine asi. Meil on 14–15 võistlust ühel hooajal. Järgmisel aastal proovime talvel ka võistlusi teha," selgitas Tuula külas asuva hipodroomi tegevjuht Jüri Järv. "Meil on 37 tallikohta. Huvi on suurem, kui meil praegu on ruumi."

Järve sõnul on vana hipodroomiga võrreldes uue hipodroomi kurv järsem, mis tähendab seda, et kurvi saab minna suurema kiirusega. Rada on uuel hipodroomil parem ja kaasaegsem. Lisaks on siin rohkem rohelust ja rohkem ruumi hobuste koplite jaoks," tõdes Järv.

Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika traavisid uuel hipodroomil kahekohalises showkaarikus, hobust juhtima neid ei lastud, sest kiirused ulatuvad 50–60 kilomeetrini tunnis.

Traavlid uuel hipodroomil Tuula külas Autor/allikas: ERR

"Hobune on elus loom ja need on võistlushobused, kes võivad minna hasarti ja kui inimene pole kogenud ja ei tea, mida hobune võib teha, võib see muutuda eluohtlikuks," selgitas hipodroomi juhatuse liige Jaanus Mikk. "Uuel rajal on hobuste sõiduajad oluliselt kiiremad, sest see on palju kiirem rada, kui oli Tallinna hipodroomil."

Traavlid uuel hipodroomil Tuula külas Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", reporterid Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika

