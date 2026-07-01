Raivo Suviste: mu oma tütar kasvas "Kättemaksukontori" sarjaga üles

Produtsent Raivo Suviste rääkis Vikerraadios, et tema 22-aastane tütar kasvas "Kättemaksukontori" sarjaga üles ja ütles talle nii mõnelgi korral, et sari läheb liiga pehmeks. Suviste sõnul on sarja lõpetamise üks põhjus, et olemasoleva eelarvega pole sarja tootmine enam jätkusuutlik.

"See on kolmas kord, kui ma üllatun, et see sari on inimestele nii korda läinud. Esimest korda oli siis, kui Marion jäi ukse taha ja teda tulistati. Järgmine päev oli üldrahvalik paanika, et kas tõesti Marion suri. Järgmine kord üllatusin fännipäeval, kui olime Tallinna Kaubamaja ühes väikses osakonnas, mis oli paksult rahvast täis, sinna ei saanud ligi ja meie esinäitlejad Marika Vaarik ja Elina Pähklimägi ütlesid, et nad täitsa kartsid, sest igalt poolt rünnati, mass oli väga suur. Ja nüüd, kui teatasime sarja lõpetamisest, on tulnud ka väga palju ahastavaid kirju," ütles sarja produtsent Raivo Suviste.

Produtsent tõi välja, et kui poleks olnud stsenarist Mihkel Ulmanit, poleks seda sarja sündinud. "Tema parem käsi on olnud režissöör Ain Prosa," lisas Suviste

"See sari läks kohe lendu. Tegime prooviks neli osa. Enne seda tootsime sarja "Ohtlik lend" ja kui ETV seda enam ei tahtnud, mõtlesime, et proovime midagi uut. Ma ei oska "Kättemaksukontori" fenomeni lahti seletada. See kujunes mingil määral lasteseriaaliks, mis seadis meile ka piirid, sest me ei saanud enam kõiki asju teha. Mu enda tütar kasvas ka selle sarjaga üles, ta on nüüd 22-aastane. Mõnel korral koputas ta mulle õlale ja ütles, et kuule, sari läheb liiga pehmeks," meenutas Suviste.

Üks sarja lõpetamise põhjus Suviste sõnul on, et olemasoleva eelarvega ei ole sarja tootmine enam jätkusuutlik.

10. august on sarja viimane võttepäev.