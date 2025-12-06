Professor: kõhuaordi aneurüsm kulgeb sümptomiteta, aga võib lõppeda surmaga

Professor Jaak Kals rääkis "Ringvaates", et pilootprojekti käigus kutsutakse üle 60-aastased mehed kõhuaordi sõeluuringule. Kalsi sõnul on kõhuaordi aneurüsm nii salakaval haigus, et kulgeb enamjaolt igasuguste sümptomiteta, aga kui aort rebeneb, võib inimene verest tühjaks joosta.

"Selle haiguse kreekakeelne vaste tähendab paisuma ja laienema. Haiguse loomus on selline, et kõhuaordi seinas tekivad patoloogilised muutused. See on salakaval haigus, mis areneb ilma sümptomiteta enamikel juhtudel," ütles professor Jaak Kals. "Kui paisumine on juba piisavalt suur, võib aort rebeneda ja inimene jookseb verest tühjaks."

Pooled inimesed ei jõuagi haiglasse, pooled jõuavad operatsioonile ja pärast seda umbes pooled jäävad ellu, tõdes Kals.

Eelkõige on ohustatud meessugu ja üle 60-aastased mehed. "Kõige olulisem riskifaktor on suitsetamine. Naistel esineb seda haigust neli korda harvem. Selle põhjuseks võib olla hormonaalne eripära. "

Selle aasta alguses alustati sõeluuringuga, et haigust varajases etapis avastada.

Jüri Muttika käis oma kõhuaorti arsti juures kontrollimas, protsess oli väga kiire ja täiesti valutu.

Kui uuringu käigus peaks tuvastatama aordi laienemine, vahetatakse see operatsiooni käigus mingil hetkel välja. "Eestis tehakse umbes sada sellist operatsiooni aastas," tõdes professor.

"Kui soov on sõeluuringule tulla, aga kutset pole saanud, võib seda läbi oma perearsti korraldada," ütles Kals.