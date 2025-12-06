X!

Professor: kõhuaordi aneurüsm kulgeb sümptomiteta, aga võib lõppeda surmaga

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Professor Jaak Kals rääkis "Ringvaates", et pilootprojekti käigus kutsutakse üle 60-aastased mehed kõhuaordi sõeluuringule. Kalsi sõnul on kõhuaordi aneurüsm nii salakaval haigus, et kulgeb enamjaolt igasuguste sümptomiteta, aga kui aort rebeneb, võib inimene verest tühjaks joosta.

"Selle haiguse kreekakeelne vaste tähendab paisuma ja laienema. Haiguse loomus on selline, et kõhuaordi seinas tekivad patoloogilised muutused. See on salakaval haigus, mis areneb ilma sümptomiteta enamikel juhtudel," ütles professor Jaak Kals. "Kui paisumine on juba piisavalt suur, võib aort rebeneda ja inimene jookseb verest tühjaks."

Pooled inimesed ei jõuagi haiglasse, pooled jõuavad operatsioonile ja pärast seda umbes pooled jäävad ellu, tõdes Kals.

Eelkõige on ohustatud meessugu ja üle 60-aastased mehed. "Kõige olulisem riskifaktor on suitsetamine. Naistel esineb seda haigust neli korda harvem. Selle põhjuseks võib olla hormonaalne eripära. "

Selle aasta alguses alustati sõeluuringuga, et haigust varajases etapis avastada.

Jüri Muttika käis oma kõhuaorti arsti juures kontrollimas, protsess oli väga kiire ja täiesti valutu.

Kui uuringu käigus peaks tuvastatama aordi laienemine, vahetatakse see operatsiooni käigus mingil hetkel välja. "Eestis tehakse umbes sada sellist operatsiooni aastas," tõdes professor.

"Kui soov on sõeluuringule tulla, aga kutset pole saanud, võib seda läbi oma perearsti korraldada," ütles Kals.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Grete Lõbu

Samal teemal

kuula võistluslugusid

Jõule oodates

Vali Oma lemmik

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

05.12

Egon Nuter: mul polnud aimugi, et meid võidi salaja pealt kuulata

05.12

"Midsomeri mõrvade" värske hooaeg jõuab esimeste seas Eesti vaatajateni

04.12

Iisrael sai loa osaleda 2026. aasta Eurovisioonil

05.12

Nahaarst: õiget nahahooldusrutiini tuleks selgitada juba lapseeas

04.12

Pääru Oja: liiga tihti jõuavad lavale ainult kehavedelikud ja sopp

04.12

Kuula: Eesti Laul 2026 avalikustas võistluslood

04.12

Galerii: Eesti Laul 2026 võistluslood jõuavad vaatajate ette

04.12

Svante Pääbo: kõige eestilikum asi minu lapsepõlves oli kohupiimakook

05.12

Hiinas elanud Jens Veede: hiina keele õppimine on tulnud läbi pisarate

22.08

Liis-Katrin Avandi: ma natuke muretsesin, et äkki Märt on täielik tropp

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo