Galerii: "Meie Bingo!" saates astub esimesena mängu sõpruskond Tartumaalt

Alates 4. märtsist saab ETV2-s kolmapäeviti kaasa elada ja kaasa mängida uues meeleolukas saates "Meie Bingo!". Igas saates tervitavad saatejuhid Anne Mari Saks ja Christopher Rajaveer stuudios uut seltskonda.

Anne Mari Saks ja Christopher Rajaveer võtavad igal kolmapäeval oma hubases telekodus vastu ühe neljaliikmelise seltskonna, keda ootavad ees mängud ja väljakutsed. 45 minuti jooksul pannakse proovile külaliste osavus ja teadmised, pingetaluvus ja ka õnn.

"Meie Bingo!" on uus kodumaine teleformaat, mis loodud just eesti televaatajatele mõeldes. Igas saates vahelduvad nii mängud kui ka osalejad. Avasaade toob stuudios kokku sõpruskonna Tartumaalt, aga mängima on edaspidi oodata nii perekondasid kui ka kollektiive. Seltskonna paneb kokku TV-märgisega bingopileti omanik.

Igas saates ootab külalisi ees viis vooru, neist neli läbitakse individuaalselt ja viies finaalvoor mängitakse kõik koos. Nagu igas heas telemängus on siingi eesmärk koguda võimalikult palju punkte – eesmärk on seltskonnal ühine ja teineteise vastu mängimise asemel antakse endast kõik parima koondtulemuse saamiseks.

Televaatajad saavad lusti pärast ka kodus kaasa mängida, sest mitmed väljakutsed eeldavad osalejatelt vaid sõnaosavust ja fantaasiat. Saate juurde kuulub ka Bingo loto tulemuste avalikustamine.

"Meie Bingo!" valmib Eesti Loto koostöös Delfi Meedia loovagentuuri Brand Studio, JustFresh Productioni ja ERR-iga. Saade on ETV2 eetris kolmapäeviti kell 21.30.